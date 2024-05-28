الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دياز على رأس قائمة المغرب لمواجهتى زامبيا والكونغو بتصفيات المونديال

براهيم دياز
براهيم دياز

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، رفقة منتخبات زامبيا والنجير وتنزانيا والكونغو وإريتريا.

وشهدت القائمة انضمام براهيم دياز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لقيادة وسط ملعب المنتخب المغربي في تصفيات المونديال.

قائمة المغرب لمواجهتي زامبيا والكونغو

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: "ياسين بونو، منير مهدي محمدي، مهدي بنعبيد".

خط الدفاع: "أشرف حكيمي، محمد الشيبي، أشرف داري، نايف أكرد، رومان سايس، عبدالكبير عبقار، شادي رياض، يحيى عطية الله، نصير مزراوي".

وسط الملعب: "سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، بلال الخنوس، براهيم دياز، عيسى صابيري، أسامة تارغالين، أمير ريتشاردسون، عز الدين أوناحي".

الهجوم: "حكيم زياش، إلياس أخوماش، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، سفيان رحيمي، أمين عدلي، إليس بن صغير".

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره منتخب زامبيا يوم 7 يونيو المقبل في العاشرة مساءً بالجولة الثالثة من التصفيات، ثم يسافر لمواجهة منتخب الكونغو يوم 11 من الشهر نفسه في السابعة مساءً.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الأول في ترتيب المجموعة بعدما خاض مواجهة واحدة ضد منتخب تنزانيا وفاز بها بهدفين دون رد، فيما ألغى الاتحاد الإفريقي مواجهة المغرب ضد إريتريا بسبب انسحاب الأخير من خوض التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وحقق المنتخب المغربي أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما حقق المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بعد الخسارة أمام نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف.

وقدم المنتخب المغربي أداءً تاريخيًا في مونديال قطر، باحتلاله صدارة مجموعته والتي ضمت المنتخب الكرواتي والبلجيكي والكندي برصيد 7 نقاط، ثم أقصى المنتخبين الإسباني والبرتغالي على الترتيب في دوري الـ16 والـ8، ثم خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب فرنسا بهدفين دون رد.

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