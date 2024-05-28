"صحة البحيرة": تكثيف المرور لمتابعة الانضباط الإدارى بوحدات الرعاية الأساسية

ترأس الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا بمديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وتم خلاله مناقشة كل جوانب العمل، وأكد خلاله أنه لا تهاون فى حق المريض، موجها بتكثيف مرور جميع الفرق الإشرافية بالإدارات الفنية على وحدات الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية التابعة، لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية طوال فترتي العمل الصباحية والمسائية، ومتابعة الموقف التنفيذي لأجهزة البصمة بجميع وحدات الرعاية الأساسية بجميع الإدارات الصحية التابعة، ومتابعة الإجراءات التى تمت للالتزام بالحضور.

المتابعة اليومية للانضباط الإداري لجميع أعضاء المهن الطبية

ووجه الدكتور هاني جميعة مديري الإدارات، بالمتابعة اليومية للانضباط الإداري لجميع أعضاء المهن الطبية والعرض عليه عند وجود أى عائق، وبتقديم كل الدعم للأطقم الطبية وتذليل كافة المعوقات واتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل وبصورة فورية وعلى رأس العمل، ومجازاة المتغيبين والمقصرين في أداء أعمالهم، ما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع مؤشرات الأداء.

وأشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أن جميع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة العلاجية لجميع المواطنين في القرى والنجوع بجميع أنحاء محافظة البحيرة، وكذلك يتم تقديم كل الفحوصات الطبية المجانية لجميع المواطنين.