الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بقطاعات العمل بالأسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية شرق، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بشركة لورد للصناعات الكهربائية، بحضور 20 من العاملين بالشركة، ناقشت أهداف السلامة ومخاطر الحريق والكهرباء بشركة لورد للصناعات الكهربائية، وعمل تجارب عملية لكيفية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطة الطوارئ  تحت عنوان " سلامتك تهمنا" حول مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية (طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت  بمحافظة الأسكندرية.

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مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، فى تقريره لوازرة العمل، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفةوتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وأضاف وكيل المديرية انه جرى خلال الندوة عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين، وكذلك بيئة العمل، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة،مؤكدًا على إستمرار جهود التوعية والتثقيف فى كافة قطاعات العمل داخل المحافظة لحماية العنصر البشرى والمنشآت من المخاطر التى تهدد العمل وكيفية الوقاية منها من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، كما حضر الندوة المهندسة منال محمود مدير مكتب سلامة شرق بمديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، والمهندسة سماح قنديل من إدارة السلامة بمديرية العمل بمحافظة الأسكندرية.

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بمحافظة الإسكندرية السلامة والصحة المهنية ندوة للتوعية خطة الطوارئ وزير العمل حسن شحاتة

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