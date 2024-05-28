ضمن مبادرة "بر أمان".. محافظ أسيوط يسلم 60 مركب صيد لـ الأسر الأولى بالرعاية (صور)

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عقود مراكب صيد على الأسر الأولى بالرعاية كأصول مشروعات ضمن مبادرة "بر أمان" للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة مشوار التنموية وفي إطار برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.



جاء ذلك خلال احتفالية بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد غفران المدير المسؤول عن برنامج فرصة بوزارة التضامن، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، والدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشوار التنموية، وهناء عبدالشافي ونرمين لطيف منسقي برنامج "فرصة" بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.



توزيع 60 مركب صيد وشبك المستخدم في الصيد



وتفقد المحافظ عددا من مراكب الصيد التي تم توزيعها على الصيادين وفقًا لقاعدة بيانات المؤسسة وطلبات الحالة المستحقة حيث تم توزيع 60 مركب صيد وشبك المستخدم في الصيد، كما شهد تجربة عملية لسير المراكب واصطياد السمك في نهر النيل.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في دعم وتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم وتوفير الإمكانات اللازمة لهم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه بالإصرار والعزيمة والمثابرة يمكن لأصحاب هذه المشروعات النجاح وتكون مشروعات أكبر وتدر دخلًا دوريًا لهذه الأسر التي سوف تتحول إلى طاقات منتجة تساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم.



وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للمساهمة في توفير فرص العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كافة أوجه الدعم لأبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.



وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مزيد من الأنشطة والفعاليات والمشروعات التي يعمل بها الشباب ضمن برنامج فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتمكين الشباب اقتصاديًا فضلًا عن الاستمرار في تلقي طلبات ذوي الهمم الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5% بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوي الهمم من أبناء المحافظة وخاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية.



كما أشاد المستفيدين بالمشروع ودعم الدولة مقدمين الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه وتوفيره لمثل هذه المبادرات والبرامج التي يستفيد منها الفئات الأسر احتياجًا وتساهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بالصيد.



وفي نهاية الاحتفالية سلم رئيس مؤسسة مشوار للتنمية، دروع تذكارية للواء عصام سعد محافظ أسيوط ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة لجهودهما في دعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة وتقديرًا على الدور الفعال في الإرتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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