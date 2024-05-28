الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طرح أضاحي بـ"زراعة الوادي الجديد" بأسعار مخفضة (صور)

جانب من الماعز والخراف
جانب من الماعز والخراف

أكد  أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، أن مزرعة الكلية بدأت طرح كافة أنواع الأضاحي من الأغنام والماعز والأبقار بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

وأوضح كساب، أن هذه الأضاحي تتميز بأنها تتم تربيتها تحت إشراف ومتابعة من أساتذة الكلية والجامعة المختصين، وتُغذى بالأعلاف عالية الجودة من مزارع الكلية، مما يضمن جودتها كما أن البيع يتم بالوزن القائم وبأسعار تنافسية، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية بمزرعة الكلية بالكيلو 10.

وأشار كساب، إلى أن رئيس الجامعة يولى اهتماما كبيرا لتطوير إنتاجية مزرعة الكلية التى تضم أقسام لتغذية الأبقار وتربية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى وجود عدد من رؤس الأبقار والأغنام والماعز والتى من المقرر طرحها أمام العاملين بالجامعة والمجتمع المدنى، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية التى تقدمها الجامعة لاهالى المحافظة احتفالا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وأوضح كساب، أن رئيس الجامعة يولى إهتماما كبيرا لتطوير إنتاجية مزرعة الكلية التى تضم أقسام لتغذية الأبقار وتربية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى وجود عدد من رؤس الأبقار والأغنام والماعز والتى من المقرر طرحها أمام  العاملين بالجامعة والمجتمع المدنى، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية التى تقدمها الجامعة لأهالى المحافظة احتفالا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

ووجه الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، بتوفير الأضاحى من "عجول وأغنام وماعز  وطرحها بالأسواق المجمعة كمشاركة من الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بأسعار مخفضة للجميع للتخفيف على كاهل الأسر بالقرى والمدن المختلفة.

 

يأتي هذا احتفالا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يتم توفير الأضاحى من عجول وأغنام وماعز وطرحها بالأسواق المجمعة كمشاركة من جامعة الوادي الجديد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بأسعار مخفضة للجميع للتخفيف على كاهل الأسر بالقرى والمدن المختلفة.

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جامعة الوادي الجديد مزرعة الكلية الزراعة طرح كافة أنواع الأضاحي الأغنام والماعز والأبقار عيد الأضحى المبارك بأسعار تنافسية المشاركة المجتمعية

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