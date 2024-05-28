الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.. دخول 3.63 مليون طن "ذهب أصفر" شون وصوامع الحكومة

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب توريد القمح ارتفعت بمواقع التسلم، سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر إلى 3 ملايين طن و63 ألف طن قمح حتى الآن من مستهدف 3.5 مليون طن، موضحًا أن الوزارة جهزت 450 نقطة تسلم متنوعة بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الإردب لـ2000 جنيه.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

وأضاف المصيلحي، أن حجم احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 5.3 شهر، حتي 2 نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح ما زال مستمرًا، ومصر تستهدف جمع 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

وتجاوزت مساحة القمح المزروعة خلال الموسم الحالي 3.2 مليون فدان، مساوية لنفس المساحة لموسم العام الماضي، ورفعت مصر سعر توريد القمح إلى الصوامع الحكومية إلى 2000 جنيه للإردب، في إطار تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم لوزارة التموين.

 

سداد المستحقات يتم بحد أقصى 48 ساعة من التوريد

وقال المصيلحي، إن سداد المستحقات يتم بحد أقصى 48 ساعة من التوريد، مضيفًا أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد وحل أي مشاكل لحظة بلحظة، وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين والموردين عند التوريد.

وفي السياق، أكد أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، أن غرفة العلميات المركزية التي يترأسها الدكتور علي المصيلحي، لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، مضيفًا أنه يتم رفع التقارير لحظيًا إلى الوزير.

وأضاف معاون الوزير أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعًا للمزارع، وأسهم في زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام الماضي.

فيما أكدت مديريات التموين بالمحافظات، أن ارتفاع نسبة النقاوة هذا العام أسهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للإدرب.

يذكر أن القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت نقله من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية، وحذرت أيضًا من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.

القمح أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤن المشروعات والاعلام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية إجمالى الكميات الموردة من القمح

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