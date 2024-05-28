رئيس جامعة قناة السويس: الانتهاء من رصد وإعلان النتائج في موعد أقصاه أخر يوليو المقبل

تابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس سير العملية الامتحانية داخل 18 كلية ومعهدا، حيث يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 44 ألف و213 طالب وطالبة، بواقع 23 ألف 435 طالبة، و20 ألف 778 طالب.

وأكد الدكتور ناصر مندور على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

تفاصيل الاجتماع

واستهل الدكتور ناصر مندور المجلس بتقديم التهنئة للأستاذ شريف فاروق لتوليه منصب أمين عام الجامعة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه، كما قدم رئيس الجامعة أطيب التمنيات بالشفاء العاجل للدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، ثم باشر المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.

الالتزام بالجدول الزمني لعقد الامتحانات وفقًا لما ورد من المجلس الأعلى للجامعات

وتابع "مندور" مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال مراجعة ورصد النتائج أولا بأول، حتى يتسنى إعلان النتائج في موعد أقصاه أخر يوليو المقبل، محددا المهام الخاصة بأعمال الكنترولات كما هو موضح بدليل إجراءات حسن سير العملية الامتحانية، لافتًا إلى الالتزام بالجدول الزمني لعقد الامتحانات وفقًا لما ورد من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا أنه تم مراعاة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونوه إلى ضرورة تواجد العمداء والوكلاء داخل اللجان الامتحانية مع المرور المستمر على لجان الامتحان للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح بمركز القياس والتقويم بالجامعة أو الوحدات التابعة للكليات وفقًا للجداول الزمنية للتصحيح داخل مركز القياس والتقويم بما لا يتجاوز المدد المحددة للكنترول للانتهاء من رصد النتائج.

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو بقاعة مجلس الجامعة.