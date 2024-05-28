العدوان على غزة.. نزيف إسرائيلى فى القوات والدعم الدولى

جددت قوات الاحتلال قصف منطقة تل السلطان غرب رفح بشكل مكثف، في مواصلة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ235، بعد يوم من "مجزرة الخيام" التي ارتكبتها في المنطقة نفسها، كما قصفت مناطق أخرى بشمال القطاع ووسطه.

وارتفعت أعداد شهداء القصف الإسرائيلي على رفح، في حين استشهد آخرون بقصف على جباليا ومحيط مستشفى كمال عدوان.

وتستعد إسرائيل اليوم الثلاثاء، لتسليم مقترح جديد لصفقة تبادل الأسرى إلى الوسطاء بعد إقراره من مجلس الحرب. في وقت نقلت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب، في ضوء الإنذار الذي وجهه عضو المجلس بيني جانتس، الذي قد يستقيل من حكومة الطوارئ في الثامن من يونيو المقبل.

عمليات المقاومة

ميدانيًا، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن إسقاط مسيرة "كواد كابتر" إسرائيلية من نوع "مافيك برو" والسيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت السرايا أنها قصفت مع كتائب القسام، بقذائف هاون، جنود وآليات قوات الاحتلال في محيط مبنى شمالي مخيم جباليا.

وطالبت حركة حماس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئوليته بشأن تجاهل الكيان الصهيوني أمر العدل الدولية بوقف العدوان على رفح، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف العدوان والقصف العشوائي على رفح.

وحذرت الحركة من الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة في رفح على ضوء استهداف جيش الاحتلال المستشفيات والمراكز الصحية.

الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين

وأعلنت الحكومة الأيرلندية عن الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، وأوضحت أن دبلن ستعين سفيرًا لدى دولة فلسطين.

ودعا رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، إسرائيل لإيقاف الكارثة الإنسانية في غزة.

كما أعلنت الحكومة السلوفينية أنها ستدرس خلال الأسبوع الجاري مقترحًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم رسميًا، عن اعتماد قرار اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت النرويج أن هذا القرار يشكل "محطة مميزة" في علاقاتها مع السلطات الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان: تعد النرويج منذ أكثر من 30 عامًا أحد أكبر المدافعين عن قيام دولة فلسطينية، ويشكل اليوم الذي تعترف فيه النرويج رسميًا بدولة فلسطين محطة مميزة في العلاقة بين النرويج وفلسطين.

ارتفاع أعداد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و110 مصابين خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 36 ألفًا و096 شهيدًا، إضافة إلى 81 ألفًا و136 مصابًا.