الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: ندوة للتوعية حول الحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه في المنشآت بالمنيا

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل بمحافظة المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، من خلال إدارة الرعاية بالاشتراك مع مكتب عمل المنيا، ندوة توعية حول الحد الأدنى للأجور، للعاملين بفندق جراند اتون، بحضور 15 من العاملين بالفندق، وتناولت الفعاليات شرح عدة موضوعات منها مفهوم الأجر، والتعريف بعقد العمل، والحد الأدنى للأجور، وكيفية التطبيق، وآليات الاستثناءات، والذي يبلغ 6000 جنيه اعتبارا من أول مايو الجاري في المنشآت التي يزيد عدد العمال بها عن 10 عمال، والذي أقره المجلس القومي للأجور بالقرار رقم 27 لسنة 2024،والكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل رقم 10 لسنة 2024  والذي يتضمن ضوابط تنفيذ الحد الأدنى، طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التى شملها القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال، لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار.

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مديرية العمل بمحافظة المنيا
 

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة  ،أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات، بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة بالمحافظات، والتعريف بالحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأضافت مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات الدكتور جمعة صلاح مدير إدارة الرعاية والخدمات العمالية، وعبد العال سيد مدير مكتب عمل المنيا، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات بشأن موضوعات الندوة، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل  ، كما أكدت على أنه سيتم تكثيف الندوات بشكل مستمر داخل المنشآت للتوعية بموضوعات قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

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مديرية العمل بمحافظة المنيا مكتب عمل المنيا الحد الادنى للأجور ندوة توعية المجلس القومي للأجور

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