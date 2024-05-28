مجلس جامعة سوهاج يوافق على إقامة دورات تدريبية لخريجي "العلوم" بقسم النبات والميكروبيولوجي

عقد مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة جلسته رقم 206 لشهر مايو الجاري، وأوضح "النعماني" أن المجلس وافق على عدد من الموضوعات الهامة ومنها الموافقة على اقتراح مجلس كلية العلوم على إقامة دورات تدريبية للخريجين من خلال قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم.

وذلك خلال الإجازة الصيفية لمدة شهر في الفترة من 1 يوليو إلى 30 أغسطس 2024، الموافقة على تفعيل العمل بلائحة كلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة بدءًا من العام الجامعي 2024-2025.

فتح القيد بمرحلة الماجستير بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية

وأضاف رئيس الجامعة ان المجلس وافق ايضًا على فتح القيد بمرحلة الماجستير بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، والموافقة على لائحة كلية الآثار للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق على إقامة المؤتمر الرابع لقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي تحت عنوان" الجديد في امراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية" يومي الخميس والجمعة 28- 29 نوفمبر 2024، بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم إلى جانب الموافقة على الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، تم تصميم الخطة التنفيذية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 إلى 30 مارس 2025.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على تعيين 4 أعضاء هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي الطب والزراعة، و6 من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ مساعد بكليتي الطب والزراعة، وتعيين عضو هيئة تدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لـ 9 أعضاء هيئة تدريس بكليات التجارة، والآداب، الطب، العلوم، الزراعة والطب البيطري، ومنح درجة الماجستير لـ24 عضو هيئة التدريس بكليات الآداب، الآثار، الطب، العلوم، الزراعة، الآداب، الهندسة، التربية الرياضية.