"جهاز الشروق"يسترد قطعتى أرض لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص وينقذ 5 إزالات

صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق بأنه تم سحب واسترداد قطعتى أرض، واحده منهما بما عليها من مبانٍ، والثانية فضاء لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص وإنهاء الأعمال أثناء المهلة المقررة طبقًا لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث لم يقم مالكى قطع الأراضى بتنفيذ الغرض المخصصة له الأرض والبناء فى المدة المحدده.



وأوضح محمد عبدالمقصود، أن لجنة سحب الأراضى المشكلة بعضوية كل من جهاز المدينة وشرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرارى السحب ووضع يد الجهاز على قطع الأراضي وتثبيت لافتات لحظر التعامل على القطع.

ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة من الجهاز والمرور الدورى على المنشآت تحت التنفيذ، للتأكد من أن أعمال البناء تتم خلال المدة القانونية طبقًا للتعاقد وبهدف تحقيق التنمية المطلوبة بقطع الأراضى والغرض من تخصيصها.



وفى سياق متصل، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار لجنة إزالة المبانى الفورية فى مواجهة أعمال البناء المخالفه، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ (5) قرار إزالة لمخالفات بناء بدور السطح لحوائط مبانى وأعمده خرسانيه وذلك بعقارات متفرقه عباره عن عقاريين بكلًا من المنطقه الثامنه عمارات، والحى الثانى شرق وثلاث عقارات بحى النادى لقيام أصحابهم بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للاشتراطات والضوابط وتراخيص البناء، حيث تمكنت اللجنة من إزالة الأعمال على نفقة المخالفين وإيقاف التعامل على العقارات.