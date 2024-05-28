الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنظمات الأهلية الفلسطينية تحمّل المجتمع الدولى مسئولية ما يحدث فى فلسطين الآن

فلسطين
فلسطين

علق مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، على المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى حرق الخيام، وارتقى خلالها أكثر من 40 شهيدًا فلسطينيًا معظمهم من الأطفال.

حكومة الاحتلال لوقف العدوان واحترام القوانين الدولية

ودعا خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، الدول الغربية التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إسبانيا، إلى ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان واحترام القوانين الدولية ووقف ازدواجية المعايير إزاء القضية الفلسطينية.

وقال المجتمع الدولي يتحمل كامل المسئولية عن الأوضاع الصعبة في غزة، متابعا أن الوضع يتفاقم مع استمرار العدوان خاصة بمدينة رفح جنوبي القطاع والهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين الذي أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص، بينهم أطفال ونساء.

خروج مستشفيين عن الخدمة ونقص المستلزمات الطبية والأدوية

وأشار إلى أن تفاقم الأزمة الصحية في مدينة رفح مع خروج مستشفيين عن الخدمة ونقص المستلزمات الطبية والأدوية، وتعرض طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف والصحفيين والنازحين للاستهداف المباشر، لافتًا إلى أن الوضع يتفاقم مع استمرار العدوان الذي بدأ يتخذ منحى أكثر ضراوة وقسوة بعد القصف على مدينة رفح الفلسطينية، التي تضم النازحين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في عدوانه والتصعيد في مختلف أدوات هذا العدوان على أبناء شعب فلسطين، محذرًا من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين، مع عدم وجود أي مكان آمن في غزة.

شعب فلسطين خيام النازحين غزة المجتمع الدولي الأوضاع في غزة

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