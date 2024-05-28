محافظ بورسعيد: تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "متعة التعليم" خلال فترة الإجازة الصيفية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انطلاق مبادرة "متعة التعليم للمرحلة الابتدائية" للأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية، وربط الطلاب بالمدرسة يأتي ذلك في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من نهضة تعليمية غير مسبوقة.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم تخصيص مليون جنيه لتنفيذ المبادرة، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، بقيادة الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التعليم، حيث سيتم تحديد عدد من المدارس بكل إدارة بحيث تكون مراكز التعلم وإدارة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والفنية وحاسب الي ورعاية موهوبين خلال فترة الإجازة الصيفية تحت اشراف نخبة من أكفأ المعلمين والموجهين، وبذلك لن يحتاج أبناؤنا لدروس خصوصية.

ووجه محافظ بورسعيد، بالإعداد والتنظيم الجيد لبدء تنفيذ المبادرة وتوفير مناخ آمن للطلاب لممارسة الأنشطة المتنوعة، التي تسهم في إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة، كما وجه بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة خلال العطلة الصيفية.