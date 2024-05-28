الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكرتير عام الدولي للساق الواحدة: فخورون بنجاح تنظيم أمم إفريقيا في مصر

سكرتير عام الدولي
سكرتير عام الدولي للساق الواحدة

أشاد جورج شلاختنبرجر، سكرتير العام الاتحاد الدولي لكرة القدم للساق الواحدة بالمستوى الذي خرجت به بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في الفترة من 18 وحتى 27 من مايو الجاري على ملاعب القطامية ببتروسبورت.

واختتمت فعاليات بطولة أمم إفريقيا للساق الواحدة أمس حيث توج منتخب غانا باللقب حيث تمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.

وقال جورج شلاختنبرجر:"سعيد بالشكل الذي خرجت به البطولة ، التنظيم و المنشآت و الملاعب التي استضافت المباريات و النقل التليفزيوني ، والاهتمام بالتغطية الإعلامية للحدث وهو أمر لم نراه بشكل كبير في بطولات سابقة للساق الواحدة.

أضاف: “أهنئ الفرق المشاركة على المستوى الذي قدموه في البطولة حتى الفرق التي لم تصل للنهائي قدمت أداءً مميزًا”.

وعن إمكانية استضافة مصر لكأس العالم 2026 قال: بالتأكيد نتمنى إقامتها في مصر، ناقشنا ملف البلد المستضيفة لكأس العالم 2026 مع الاتحادات الوطنية لكن لا يمكنني أن أؤكد هذا الآن لم نتخذ القرار، هناك 24 دولة ستشارك في هذا الحدث ومازال التباحث والتخطيط مستمرًا بين المعيين بالأمر حول الدولة المستضيفة.

وكشف جورج عن التجهيز حاليا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة للسيدات في الفترة المقبلة.

واختتم شلاختنبرجر تصريحاته قائلاً: "فخورورن بنجاح الحدث و نجاح تنظيمه في مصر، الدول في أنحاء العالم تابعت المباريات، خاصة النهائي القوي بين منتخبي غانا و المغرب ونشكر اللجنة المنظمة على خروج البطولة بهذا الشكل.

منتخب غانا  للساق الواحدة يتوج ببطولة أمم أفريقيا

وتوج منتخب غانا لكرة القدم للساق الواحدة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وتمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

حضر المباراة النهائية الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة الساق الواحدة ونائبته سارة سمير.

كما حضر د.محمود عبدالعزيز، مدير الاتحادات النوعية في وزارة الشباب والرياضة مندوبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحصد منتخب الجزائر الميدالية البرونزية، بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على حساب نيجيريا بنتيجة 3/1، وحصد رؤوف أوشن لاعب الجزائر جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وجاءت الجوائز الفردية في البطولة كالتالي:

هداف البطولة محسن شرار لاعب المغرب

ستيفن اوبنج مدرب غانا أفضل مدرب
سيراليون جائزة اللعب النظيف

محمد مبارك لاعب غانا أفضل لاعب

يونس أكدال حارس منتخب المغرب أفضل حارس

القطامية ببتروسبورت الدولي للساق الواحدة مصر جورج شلاختنبرجر الاتحاد الدولي لكرة القدم للساق الاتحاد الدولي لكرة القدم للساق الواحدة

مواد متعلقة

عادل حسني: منتخب الساق الواحدة حقق مكاسب بالجملة من المشاركة في بطولة إفريقيا

الأكثر قراءة

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة