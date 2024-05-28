سكرتير عام الدولي للساق الواحدة: فخورون بنجاح تنظيم أمم إفريقيا في مصر

أشاد جورج شلاختنبرجر، سكرتير العام الاتحاد الدولي لكرة القدم للساق الواحدة بالمستوى الذي خرجت به بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في الفترة من 18 وحتى 27 من مايو الجاري على ملاعب القطامية ببتروسبورت.

واختتمت فعاليات بطولة أمم إفريقيا للساق الواحدة أمس حيث توج منتخب غانا باللقب حيث تمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.

وقال جورج شلاختنبرجر:"سعيد بالشكل الذي خرجت به البطولة ، التنظيم و المنشآت و الملاعب التي استضافت المباريات و النقل التليفزيوني ، والاهتمام بالتغطية الإعلامية للحدث وهو أمر لم نراه بشكل كبير في بطولات سابقة للساق الواحدة.

أضاف: “أهنئ الفرق المشاركة على المستوى الذي قدموه في البطولة حتى الفرق التي لم تصل للنهائي قدمت أداءً مميزًا”.

وعن إمكانية استضافة مصر لكأس العالم 2026 قال: بالتأكيد نتمنى إقامتها في مصر، ناقشنا ملف البلد المستضيفة لكأس العالم 2026 مع الاتحادات الوطنية لكن لا يمكنني أن أؤكد هذا الآن لم نتخذ القرار، هناك 24 دولة ستشارك في هذا الحدث ومازال التباحث والتخطيط مستمرًا بين المعيين بالأمر حول الدولة المستضيفة.

وكشف جورج عن التجهيز حاليا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة للسيدات في الفترة المقبلة.

واختتم شلاختنبرجر تصريحاته قائلاً: "فخورورن بنجاح الحدث و نجاح تنظيمه في مصر، الدول في أنحاء العالم تابعت المباريات، خاصة النهائي القوي بين منتخبي غانا و المغرب ونشكر اللجنة المنظمة على خروج البطولة بهذا الشكل.

منتخب غانا للساق الواحدة يتوج ببطولة أمم أفريقيا

وتوج منتخب غانا لكرة القدم للساق الواحدة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وتمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

حضر المباراة النهائية الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة الساق الواحدة ونائبته سارة سمير.

كما حضر د.محمود عبدالعزيز، مدير الاتحادات النوعية في وزارة الشباب والرياضة مندوبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحصد منتخب الجزائر الميدالية البرونزية، بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على حساب نيجيريا بنتيجة 3/1، وحصد رؤوف أوشن لاعب الجزائر جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وجاءت الجوائز الفردية في البطولة كالتالي:

هداف البطولة محسن شرار لاعب المغرب

ستيفن اوبنج مدرب غانا أفضل مدرب

سيراليون جائزة اللعب النظيف

محمد مبارك لاعب غانا أفضل لاعب

يونس أكدال حارس منتخب المغرب أفضل حارس