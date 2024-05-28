الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: مناقشة معوقات التدريب المهنى ووضع خطة العام الجديد لتدريب شباب المنوفية

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، لقاءً موسعًا مع المدربين على مهن التفصيل والخياطة، بمراكز التدريب المهني التابعة لها، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تنظمها المديرية للنهوض بعمليات التدريب المهنى بالمحافظة، لضمان مواكبة التطورات المتغيرة والمتطورة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، حيث جرى مناقشة وبحث المعوقات التي واجهت التدريب بالعام الماضي، ورصد مسارات المتدربات الخريجات من مراكزها خلال الدورات السابقة  لضمان نجاح منظومة العمل، وتحقيق الهدف المرجو من التدريب، ووضع خطة للتدريب للعام الجديد، مع تفادي معوقات العام الماضى، وتقديم مقترحات جديدة للنهوض بمراكز التدريب وجذب المتدربين نحو العملية التدريبية، وشمل الاجتماع  مناقشة مجريات التدريب والنتائج التي جرى تحقيقها، ومناقشة خطة النهوض بمراكز التدريب، ورسم سياسات جديدة لجذب المتدربات ومتابعة نتائج التدريب وحصول المتدربات على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

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مديرية العمل بالمنوفية

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والمهن المستحدثة، وفق أحدث أساليب التدريب المهنى العالمية، والتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات المتخصصة لتوفير أفضل الخدمات التدريبية لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات موسعة للاستعداد للعام المقبل، ورسم الخطط والسياسات له للنهوض بمراكز التدريب، وضرورة رصد النتائج التى وصل إليها  المتدربات أولا بأول، فور انتهاء الدورات التدريبية، والاستمرار فى تقديم الدعم اللازم للخريجين وذلك ايمانا بقدرات ابنائنا فى المساهمة فى بناء الوطن وتفعيل مبدأ التدريب من أجل التشغيل كمنظومة متكاملة تحرص وزارة العمل على نجاحها، وتذليل العقبات أمام تحقيق أهداف الوزارة من التدريب، وذلك من خلال وضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها على أن يراعى فيها الالتزام بالإجراءات والانضباط وذلك للنهوض بمراكز التدريب.

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وأضاف مدير المديرية، أن الاجتماع يهدف إلى رفع الوعى للمدربين، ووضع آلية لمتابعة المتدربات، والتوجيه بضرورة اتخاذ تدابير محددة فى ذلك الشأن، وإجراء حصر شامل ميدانيًا لأكثر المراكز التي ساندت المتدربات فى تنفيذ مشروعات صغيرة او متوسطة، ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال وزارة العمل  فى مجالي التدريب المهنى والتدريب التحويلي فى دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة  ، واستكمالًا لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وحضر اللقاء هدى فرغلى مدير مراكز التدريب المهنى، وزينب سويد مدير العلاقات العامة والإعلام.

بمحافظة المنوفية مهن التفصيل والخياطة سوق العمل التدريب وزير العمل حسن شحاتة

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