"القومي للحوكمة" يستضيف مركز "تميز" التابع لكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عن استضافة المعهد -الذراع التدريبي للوزارة- لمركز تميز Center of Excellence التابع لكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية التابعة لجامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمقر المعهد بالقاهرة، واتفاق الجانبين على أن يتم مد نشاط مبادرة "100 مليون متعلم العالمية" التي تتبناها كلية ثندر بيرد إلى مصر، والتي ستكون تحت رعاية رئيس الجمهورية.

استضافة مركز التميز العالمى

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن استضافة المعهد لمركز تميز Center of Excellence التابع لكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2022، موضحة أن كلية ثندر بيرد تعد مدرسة القيادة والإدارة الأولى في العالم، وبمثابة شبكة عالمية من القادة والمديرين ورجال الاعمال.

تقديم البرامج التدريبية

أشارت شريف إلى أن معهد الحوكمة والتنمية المستدامة وكلية ثندر بيرد يعدان شريكان استراتيجيان فيما يتعلق ببرامج الحوكمة والإدارة في مصر، موضحة أن الشراكة بين الجانبين ستتضمن المشاركة في تطوير وتقديم البرامج التدريبية المختلفة.

ومن ناحية أخرى، أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الإثنين، مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد 35 من القيادات العليا بوزارة العدل.

أكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء.

أشارت شريف إلى حرص المعهد على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.

