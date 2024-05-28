الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يقام اليوم، الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويشهد المؤتمر حضورا لعدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الانضمام للمشروع، بعد الإعجاب بفكرته والمشاركة به لحفظ تاريخهم الفني.

وقال خالد حميدة مؤسس المشروع إنه سيتم الكشف عن طريقة الاحتفاظ بذكريات وتاريخ الفن والفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدا في تصريحات صحفية، على أن جميع النجوم المشاركين أعجبوا بالفكرة منذ طرحها وسارعوا بالموافقة على الانضمام ومنح فريق العمل كل الصور والفيديوهات التي تحفظ تاريخهم بعد مراجعة التفاصيل منهم شخصيا.

وأشار “حميدة” إلى أن المشروع غير هادف للربح، وستكون المعلومات التي تم جمعها من مصادرها الأساسية، متاحة للجمهور للاستفادة منها بشكل احترافي.

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم  لمبادرة الحفاظ  على أرشيفهم الفني وذكرياتهم  من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي  إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبد الباقي، صلاح عبد الله، لطفي لبيب وغيرهم.
وتستهدف هذا المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي،  كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

 

المبادرة المشروع صاحب فكرة مشروع رقمنة ذكريات الفنانين النجوم خالد حميدة تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين

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