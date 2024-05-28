أنشيلوتى يعلن اعتزاله التدريب بعد رحيله عن ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اعتزاله التدريب عقب رحيله عن منصبه بالنادي الملكي.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد لتحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجاري، ويستعد لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل ضد فريق بروسيا دورتموند الألماني.

وقال أنشيلوتي في حوار لبرنامج “إل شرنجيتو”، إنه سيعتزل التدريب عقب نهاية مهمته مع ريال مدريد ولن يتولى تدريب أي نادٍ أو منتخب.

وتحدث أنشيلوتي عن نجله ومساعده ديفيد قائلًا: "ديفيد سيصبح مدربًا بكل تأكيد ولكن ما دمت أنا في ريال مدريد سيظل مساعدًا لي".

ويرى كارلو أنشيلوتي مواطنه جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، اللاعب الإيطالي الوحيد ضمن فئة المستوى العالمي، قائلًا: "أنا أتحدث عن جيل مشابه لـ"بيرلو، توتي، ديل بييرو" نحن لسنا في تلك الحقبة ولكننا مازلنا بحاجة للوقت".

مسيرة أنشيلوتي التدريبية

وبدأ أنشيلوتي مسيرته التدريبية في صيف 1992 كمدربًا مساعدًا لمنتخب إيطاليا وظل في منصبه 3 سنوات قبل أن ينتقل لتولي تدريب نادي ريجينا الذي قاده سنة واحدة ثم رحل إلى بارما وقضى معهم سنتين من صيف 1996 وحت صيف 1998، ثم تولى تدريب يوفنتوس من فبراير 1999 وحتى صيف 2001، ثم قاد ميلان لمدة 8 سنوات وبعدها تولى تدريب تشيلسي في صيف 2009 ورحل بعد عامين ليتولى تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2012 حتى يونيو 2013 قبل أن يقود ريال مدريد بين يوليو 2013 وحتى مايو 2015، وبعد رحيله عن ريال مدريد تولى تدريب بايرن ميونخ في الفترة بين صيف 2016 وحتى سبتمبر 2017، ثم تولى نابولي في يوليو 2018 ورحل عن الفريق في ديسمبر 2019 ليتولى تدريب إيفرتون في نفس الشهر وحتى يونيو 2021 قبل أن يتولى تدريب ريال مدريد للولاية الثانية.