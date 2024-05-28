محمد الصاوي رائد الرواية في الاسكندرية.. ندوة بـ"الحرية للإبداع"

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوه بعنوان"محمد الصاوي رائد الرواية في الإسكندرية"، عرض تجربته الأدبية وأهم أعماله وذلك مساء الإثنين 24 يونيو الساعه 7 مساءً بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

يتخلل اللقاء تقديم الفائزين في مسابقة الأديب محمد الصاوي للقصة القصيرة من تنظيم مبادرة أكوا، ويتحدث بالندوة الأديب مصطفى نصر، ‎والكاتب والناقد شوقي بدر يوسف، و‎يدير اللقاء الأديب محمد عباس علي.

جدير بالذكر أن الروائي محمد الصاوي ولد في الثالث من ديسمبر 1936، وكتب محمد الصاوي الكثير من الكتب يصعب حصرها الآن، حيث بدأ بمجموعة قصصية اسمها الجدران، ثم مجموعة قصصية أخرى بعنوان "نهر النسيان" عام 1965 والثور والعذراء 1970 وكليوباترا 1983 ورواياته: أوديسا الصعود والهبوط والحب 1979 البياضة 1984، سوق الكانتو، الباب الأخضر. الدوخة. باب سدرة، كوم الدكة، باب عمر باشا، الأنفوشي، كوم الناضورة، زنقة الستات، أبو قير، عمود السوراي، محطة مصر.

أغاني الطرب الأصيل بحفل موسيقى

وينظم مركز الحريه للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل لفريق كردان باند للموسيقي والغناء، قيادة المايسترو علي المنسي. مساء الخميس 27 يونيو الساعه7 مساءً بقاعه المسرح بمقر المركز.

تقدم الفرقة باقة من أغاني الطرب الأصيل منها "قارئة الفنجان"، "تمر حنة"، "افرح يا قلبى"، "حبك جننا"، "أنساك"، "إن راح منك يا عين"، "حلوين من يومنا والله"، "هوا يا هوا"، "إن كنت ناسي"، "من حبى فيك يا جاري"، "رمش عينه"، "على حسب وداد"، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية.

يذكر أن فرقة "كردان" أسسها المطرب وعازف العود علي المنسي عام 2017، وتخصصت في تقديم الموسيقى العربية، والأغاني التراثية المصرية.