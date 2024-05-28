الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": حصاد أكثر من 1.9 مليون فدان قمح.. وصرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية

قمح
قمح

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جار الانتهاء من حصاد ١٫٩ مليون فدان مزروعة بالقمح من إجمالي ٣٫٢ مليون فدان هذا الموسم.

وأضاف الشناوي، أن المحصول بحالة جيدة وبحبوب ممتلئة وجودة عالية، وجار الانتهاء من زراعة باقي مساحات القطن التي تخطت ١٥٠ ألف فدان واستكمال مساحات الأرز والتي تخطت ٤٠% من المساحة المقررة في حدود ١٫١ مليون فدان، مع الالتزام بالمساحة المقررة دون تجاوز فى المحافظات الـ٩ المنتجة.

وأوضح الشناوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأسمدة متوافرة بالكامل لكل المحاصيل الصيفية التي تمت زراعتها سواء الذرة الشامية أو الذرة الرفيعة أو القطن، مشيرا إلى أن عملية توزيع الأسمدة لم تدخل في ذروة الاستخدام، وأن هناك التزاما بصرف الأسمدة بكارت الفلاح الذكي في الأراضي القديمة بالمحافظات وجار استكمال كارت الفلاح الذكي في الأراضي خارج الزمام وهي المتاخمة للأراضي القديمة لمسافة ٢ كيلو متر، حيث يتم صرف أسمدة الموسم الصيفي ابتداء من أول أبريل ومستمرة بالصرف لكل من يقدم على صرف الأسمدة من المزارعين وأن يكون الصرف للأسمدة وفقا للحصص المقررة وطبقا للتركيب المحصولي.

وأكد الشناوي أنه سيتم تحويل التجاوزات في عمليات توزيع الأسمدة للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتجاوزين، وجار العمل بالكارت الذكي في توزيع حصص الأسمدة بالمحافظات واستكمال بقية الحصص للمزارعين الذين لم يتم طبع الكارت الذكي لهم في بعض المحافظات.

-الزراعة حصاد أكثر الوراق قدم مليون فدان قمح وصرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية بكارت الفلاح

مواد متعلقة

تسجيل زلزال بقوة 3.4 درجة فى البحر المتوسط (صورة)

بالأسماء.. 8 مصابين إثر حريق منزل فى أخميم بسوهاج

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

أزمة التسميد الشتوي.. التحول الرقمي في قطاع الزراعة يُورِّط الفلاحين

«مشنقة حرير 11»| غلام وجارية يقفزان في نهر دجلة ويموتان متعانقين

"الزراعة": تكثيف التفتيش على أسواق بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها استعدادًا لرمضان

"معلومات الوزراء" يستعرض الزراعة الذكية ودعم الأمن الغذائي في ظل تغيرات المناخ

الأكثر قراءة

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة