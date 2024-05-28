"الزراعة": حصاد أكثر من 1.9 مليون فدان قمح.. وصرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جار الانتهاء من حصاد ١٫٩ مليون فدان مزروعة بالقمح من إجمالي ٣٫٢ مليون فدان هذا الموسم.

وأضاف الشناوي، أن المحصول بحالة جيدة وبحبوب ممتلئة وجودة عالية، وجار الانتهاء من زراعة باقي مساحات القطن التي تخطت ١٥٠ ألف فدان واستكمال مساحات الأرز والتي تخطت ٤٠% من المساحة المقررة في حدود ١٫١ مليون فدان، مع الالتزام بالمساحة المقررة دون تجاوز فى المحافظات الـ٩ المنتجة.

وأوضح الشناوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأسمدة متوافرة بالكامل لكل المحاصيل الصيفية التي تمت زراعتها سواء الذرة الشامية أو الذرة الرفيعة أو القطن، مشيرا إلى أن عملية توزيع الأسمدة لم تدخل في ذروة الاستخدام، وأن هناك التزاما بصرف الأسمدة بكارت الفلاح الذكي في الأراضي القديمة بالمحافظات وجار استكمال كارت الفلاح الذكي في الأراضي خارج الزمام وهي المتاخمة للأراضي القديمة لمسافة ٢ كيلو متر، حيث يتم صرف أسمدة الموسم الصيفي ابتداء من أول أبريل ومستمرة بالصرف لكل من يقدم على صرف الأسمدة من المزارعين وأن يكون الصرف للأسمدة وفقا للحصص المقررة وطبقا للتركيب المحصولي.

وأكد الشناوي أنه سيتم تحويل التجاوزات في عمليات توزيع الأسمدة للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتجاوزين، وجار العمل بالكارت الذكي في توزيع حصص الأسمدة بالمحافظات واستكمال بقية الحصص للمزارعين الذين لم يتم طبع الكارت الذكي لهم في بعض المحافظات.