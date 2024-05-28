الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفضت العلاقة الزوجية.. الإعدام لقاتل زوجته ونجليه في الدقهلية

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الثامنة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لعامل بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، في قرار إعدامه لإدانته بالتخلص من زوجته وأبناءه بخنقهم بإحدى قرى مركز السنبلاوين، بسبب رفض الزوجة معاشرته لوجود مشكلات بينهم منذ فترة.

تفاصيل الواقعة 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، رئيسالدائرة، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صلاح حسن البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد، في القضية رقم 1219 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 114  لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال "بهاء.م.ط.أ"،34  عاما، محبوسا الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 13-1-2024 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها "سارة عادل رمضان هلال، والطفلين "منى، وإسلام"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لذلك الغرض  أداة "قفاز" وما أن ظفر بهم حتى أحكم قبضته على عنقهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد عادل رمضان متولي، نجار موبيليا ومقيم عزبة السرسي مركز السنبلاوين، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه على إثر خلافات زوجية بين نجلته المجني عليها والمتهم كان الأخير دائم التعدي عليها بالضرب وبتاريخ الواقعة حضر إليه المتهم وأنبأه انه بالطرق على باب مسكنه لم يجب أحد فتوجه برفقته فأبصر المجني عليهم بداخله في حالة إعياء وتم نقلهم إلى المستشفى وتنامى إلى علمه نشوب مشادة بين ابنته والمتهم قبيل وفاتها، وعزى قصد المتهم من التعدي على المجني عليهم إزهاق روحهم  وأنبأه الطبيب داخل المستشفى بأن الوفاة نتجت عن اسفكاسيا الخنق.

وشهد الرائد محمد محسن الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين فى تحقيقات النيابة، بأن تحرياته السرية دلت على صحة ارتكاب المتهم الواقعة نتيجة خلافات زوجية بينه وزوجته المجني عليها الأولى، وبيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها حتى ارتدى قفازا وأحكم قبضته على عنقها حتى خارت قواها، وأعقب ذلك بأن قام بالتخلص من نجليه بأن أطبق على عنقهما مستغلا ضعفهما محدثا إصاباتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

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