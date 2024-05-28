مساعد أمين عام حماة الوطن: نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة فيما تتخذة من قرارات

قال محمد حماد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون التطوير والتنمية، إن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي ومصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية من قبل الكيان الصهيوني الغاشم الذي لا يفرق بين البشر والحجر.

مصر حذرت مرارا وتكرارا من الهجوم على محور فيلادلفيا

وأضاف مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون التطوير والتنمية، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من الهجوم على محور فيلادلفيا حيث يهدد ذلك اتفاقية السلام القائمة بين مصر وإسرائيل، مؤكدا علي ثقة الشعب المصري بقدرات القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تتخذه من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد لحماية الوطن وحدوده وأمنه القومي.

المخالفة لقرارات الشرعية الدولية

وأعرب حماد عن رفضه التام لتلك الانتهاك الصريح لحقوق الانسان والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية المتنقلة فى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يحدث ضد الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة جماعية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن قوات الاحتلال تقوم بأفعال وتصرفات غير إنسانية فى تحدي واضح لمشاعر الوطن العربي وتحدي واضح للقوانين الدولية ومخالفة صريحة للقرارات الشرعية الدولية.

وأشار حماد، إلى أنه ستظل القوات المسلحة المصرية حصننا المتين في الدفاع عن الامن القومي المصري.

وطالب محمد حماد جموع المصريين الوقوف خلف قوانا المسلحة البواسل لحماية الوطن وحدوده وأمنه القومي، داعيا الشعب المصري بالتكاتف خلف القيادة السياسية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني ووضع قرارات حازمة لهذا الاستفزاز وارغام حكومة الاحتلال عن التوقف عن استفزازها واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.