الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مساعد أمين عام حماة الوطن: نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة فيما تتخذة من قرارات

محمد حماد مساعد الأمين
محمد حماد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن

قال محمد حماد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون التطوير والتنمية، إن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي ومصر حذرت من  تداعيات العمليات العسكرية من قبل الكيان الصهيوني الغاشم الذي لا يفرق بين البشر والحجر.

مصر حذرت مرارا وتكرارا من الهجوم على محور فيلادلفيا

وأضاف مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون التطوير والتنمية، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من الهجوم على محور فيلادلفيا حيث يهدد ذلك اتفاقية السلام القائمة بين مصر وإسرائيل، مؤكدا علي ثقة الشعب المصري  بقدرات القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تتخذه من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد لحماية الوطن وحدوده وأمنه القومي.

txt

رسميًا.. النرويج تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

txt

الاحتلال يعلن إصابة 13 عسكريًا فى معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

 المخالفة لقرارات الشرعية الدولية

وأعرب حماد عن رفضه التام لتلك الانتهاك الصريح لحقوق الانسان والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية المتنقلة فى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يحدث ضد الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم  إبادة جماعية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن قوات الاحتلال تقوم بأفعال وتصرفات غير إنسانية فى تحدي واضح لمشاعر الوطن العربي وتحدي واضح للقوانين الدولية ومخالفة صريحة للقرارات الشرعية الدولية.

وأشار حماد، إلى أنه ستظل القوات المسلحة المصرية حصننا المتين في الدفاع عن الامن القومي المصري.

وطالب محمد حماد جموع المصريين الوقوف خلف قوانا المسلحة البواسل لحماية الوطن وحدوده وأمنه القومي، داعيا الشعب المصري بالتكاتف خلف القيادة السياسية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني ووضع قرارات حازمة لهذا الاستفزاز وارغام حكومة الاحتلال عن التوقف عن استفزازها واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

حزب حماة الوطن القضية الفلسطينية مصر اتفاقية السلام الشرعية الدولية الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: غالبية المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلى

كندا تدعو لوقف إطلاق النار فورًا فى غزة

الأكثر قراءة

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة