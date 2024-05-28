الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار اللحوم والدواجن بشوادر ومنافذ التموين.. اعرف الكيلو قائم بكام

لحوم
لحوم

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح اللحوم الحية والمجمدة والأضاحي من خلال جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر التي سوف يتم الاعلان عنها وعن أماكنها خلال الفترة المقبلة والتي تبلغ 36 شادر على مستوى جميع المحافظات.

التموين توفر كميات كبيرة من لحوم الاضاحي الفترة المقبلة 

فقد كشف  العميد محمود السعدني، العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، "للدستور " إن كميات اللحوم متوافرة وآمنة تمامًا، وتوجد حاليًا في محجر توشكي 8 آلاف رأس ماشية، وتتم استعاضتهم بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية.

"القابضة للصناعات الغذائية" تضع خطة جديدة لضمان جودة اللحوم بأسعار مناسبة

التموين توفر لحوم  حيه من السودان وجيبوتي والهند 

وأضاف، خلال جولة تفقدية على مجزر البساتين بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي متواجدة حاليًا في محجر سفاجا، وخلال الأيام المقبلة سيتم استلام 5 آلاف أخرى، بإجمالي 10 آلاف رأس ماشية.

وأضاف السعدنى أنه تم التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، تم استلام منهم 385 طنًا، وجار استلام الكميات الأخرى تباعًا.

وأوضح السعدني أن هناك لجانًا من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في السودان وجيبوتي، للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، ثم يتم الكشف مرة ثانية عليها عند وصولها، والكشف البيطري الثالث بعد عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من أي أمراض.

اسعار اللحوم والفراخ في منافذ التموين 

وقال السعدني إنه يتم طرح اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 إلى 40٪، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيهًا، بينما اللحوم السوداني 285 جنيهًا، وضأن مجمد أوروجواي 335 جنيهًا، والضأن البلدي 360 جنيهًا.

وأضاف السعدني أن سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيهًا، بينما يتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيه، والصدور بسعر 57 جنيهًا للطبق زنة 450 جرامًا، والأوراك 90 جنيهًا للطبق زنة 900 جرام، كما أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 إلى 190 جنيهًا للكيلو القائم.

وأوضح السعدني أنه سيتم طرح اللحوم والدواجن والخراف في 1350 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى أنه مستهدف إقامة 26 شادرًا على مستوى الجمهورية.

وقال السعدني إنه يتم يوميًا ضخ ما يقرب من 35 إلى 40 طن لحوم يوميًا، وتصل إلى 130 و140 طنًا قبل عيد الأضحي، بما يقرب من 600 و700 طن رأس ماشية.

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تراجع 13% فى ثمن الكيلو.. انخفاض كبير بأسعار اللحوم ومفاجأة قبل عيد الأضحى

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