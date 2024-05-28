الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024 عبر بوابه الازهر الالكترونية

الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية

تتيج بوابة الأزهر الشريف ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024 حيث يؤدى طلاب الثانوية الازهرية 2024 امتحاناتهم في الاول من يونيو 2024 وفق الجدول الذي أعلنه قطاع المعاهد الازهرية في الشهور الماضية، وتعرض الدستور في التقرير التالي ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024. 

بوابه الازهر الالكترونيه ارقام الجلوس 2024

يستطيع طلاب الثانوية الازهرية الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024 من خلال زيارة بوابة الازهر الالكترونية، ويستطيع الطلاب اتباع الخطوات التالية: 

أولًا: الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه 

 ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف، ومنها ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024، وكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ثم الضغط على كلمة بحث، فتظهر ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024 بمجرد توفيرها. 

ويستطيع طلاب الثانوية الازهرية في الخارج الاستعلاام عن أرقام جلوس "أبناؤنا في الخارج " الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2024/2023م من خلال الضغط هنــــــــــــــــا، ثم كتابة الرقم القومي، والضغط على كلمة بحث. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

موعد امتحانات الثانوية الازهرية 2024 

تبدأ امتحانات الثانوية الازهرية 2024 وفق الجدول الذي وضعه قطاع المعاهد الازهرية يوم 1 يونيو المقبل، بامتحان مادتي الفقه والحديث للشعبة العلمية، بينما تبدأ امتحانات الثانوية الازهرية 2024 بامتحان مادتي الفقه والإنشاء يوم 2 يونيو 2024. 

على أن تنتهي امتحانات الثانوية الازهرية 2024 يوم الاثنين 10 يوليو للشعبة العلمية بامتحان مادة الاستاتيكا، وتنتهي للشعبة الأدبية يوم 14 يوليو امتحان امتحان التفسير.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن بعض المحاذير على دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية الازهرية ومنها منع حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث، عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط، عدم التدخين داخل اللجان، عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير، عدم اصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان، حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.

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باقي 12 يوم على الامتحانات.. رابط ارقام جلوس الثانوية العامة

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس

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