الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هبة السويدي: 60% من حالات الحروق تتوفى بسبب العدوى

الدكتورة هبة السويدى
الدكتورة هبة السويدى فى جانب من الحدث

قالت الدكتورة هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مستشفى حروق أهل مصر، إن مستشفى حروق أهل مصر هى الأولى لإنقاذ مصابي الحروق، والتى تهتم بقضية الحروق فى المقام الأول.

أضافت السويدي، أن المستشفى تسعى لافتتاح المرحلة الثانية بالإنتهاء من افتتاح اخر دورين بنهاية العام الجاري، نظرًا أن الاقبال على المستشفى متزايد من جانب المرضى، حيث تم استقبال 1500 حالة طوارئ خلال الشهرين ونصف الماضيين.

وكشفت عن نسب حالات الحروق، مؤكدة أن 80% من الأطفال و20% من الكبار، لافتة إلى أن الأطفال المترددين على المستشفى منهم ضحايا العنف الأسري، الذين يتعرضون إلى عنف وعقاب في المنزل عن طريق الحرق بالماء المغلي أو الملعقة الساخنة، موضحة أن 50% من إصابات الأطفال بالحروق سببها الزيت والماء المغلي في المطبخ.  

60% من حالات الحروق تتوفى بسبب العدوى

أكدت السويدى أن 60% من حالات الحروق تتوفى بسبب العدوى وليست بسبب الحروق، مؤكدة على أهمية التعامل مع الحروق خلال 6 ساعات الأولى.

وقالت إن المستشفى أبعد ما يكون عن التجميل، ودورها قائم على انقاذ حياة المرضي لتجنب حدوث إعاقات من خلال اعادة بناء اعضاء الجسم الحركية الوظيفية التي حدث به اعاقات، بالإضافة إلى التغذية والعلاج الطبيعي.

أفادت رئيس مجلس أمناء مستشفى حروق أهل مصر، بأن هناك علاج نفسي وتأهيلي لحالات الحروق من خلال المعسكرات ودمجهم في المجتمع، كما أن هناك 5 حالات من الناجين من الحروق عاملين بالمستشفى، ونعمل على تشجيع المجتمع على تقبل حالات الحروق.

يذكر أن مستشفى حروق أهل مصر هو أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا مقام على مساحة أكثر من 45 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 200 سرير، ويقدم خدمات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل لمصابي الحروق الحادة والمزمنة بالإضافة إلى تأهيل ذويهم أيضًا.

الدكتورة هبة السويدى فى جانب من الحدث
الدكتورة هبة السويدى فى جانب من الحدث
الدكتورة هبة السويدى فى جانب من الحدث
الدكتورة هبة السويدى فى جانب من الحدث
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