الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جريمة حرب تستوجب المحاسبة".. مطالبة أردنية بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية بعد مجزرة رفح الفلسطينية

آية السيد
آية السيد

قالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من عمان، آية السيد، إن وزارة الخارجية الأردنية أدانت الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

 

الأردن طالب بالمحاسبة على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني

وأشارت، إلى أن الأردن طالب بالمحاسبة على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وأنه لا بد من محاسبة كل الحكومات الإسرائيلية على كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها، خاصة أن هذا القصف حصل في المناطق التي تعتبر آمنة، والتي كانت تعج بالآلاف والمئات من النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع.

وأوضحت، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كانت له تصريحات صحفية حول جريمة الاحتلال، موكدًا أن إسرائيل تقوم بتقويض كل عمليات السلام، وهي الآن تبين بأنه فعلًا هناك رواية أو سردية إسرائيلية كاذبة بكونها دائمًا تدعي بأنها تحاول الحفاظ على الأمن والاستقرار أو الدفاع عن نفسها، ولكنها اليوم تقوم بقصف المناطق الآمنة التي تمتلئ بالمدنيين، وبالتالي لا بد من المحاسبة.

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