الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تضم 3 ملايين مريد.. 10 طرق جديدة تتقدم بأوراق اعتمادها لـ"الأعلى للصوفية" بمصر

أتباع الطرق الصوفية
أتباع الطرق الصوفية فى مصر

كشفت الطرق الصوفية فى مصر، عن تقدم 10 طرق جديدة تحت التأسيس، بأوراق اعتمادها إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، للحصول على الاعتراف الرسمى بها من قبل المؤسسة الصوفية، وحسب بعض المصادر، فـإن هذه الطرق تضم 3 ملايين مريد يتواجدون فى جميع أنحاء مصر.

 

أسماء الطرق الصوفية الجديدة 

 

وكشفت المصادر الصوفية عن أسماء الطرق الجديدة، وهى كالتالى " الطريقة المحمدية الزروقية الشاذلية ويترأسها الدكتور محمد مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر، الطريقة الأكبرية " طريقة القطب محيى الدين بن العربى"، ويترأسها الدكتور أيمن حمدى الأكبرى، الطريقة العطائية الشاذلية ويترأسها الشريف محمد أحمد حسن محمد عبده، الطريقة الصيامية الشاذلية ويترأسها الشيخ أحمد صيام على أحمد، الطريقة الحسينية الخلوتية، ويترأسها الشيخ حسنى محمد عبده عوض، طريقة السلطنة المحمدية ويترأسها الشيخ كمال الدين محمد البسطاوى الجعفرى، الطريقة الهاشمية العريضية ويترأسها الشيخ ممدوح أحمد على أحمد العريض، الطريقة الزكية الشاذلية ويترأسها الشيخ أحمد محمود، طريقة العصبة الهاشمية العربية الأحمدية الخلوتية ويتزعمها الشيخ محمد العربى.

 

وتنتشر الطرق الصوفية الجديدة فى غالبية محافظات الصعيد والوجه البحرى، حيث دشنت الطرق أفرع ومقرات وساحات لها فى العديد من المحافظات، وتسعى الطرق الجديدة، لنشر قيم الوسطية والاعتدال فى الشارع المصرى.

 

باحث: زيادة عدد الطرق الصوفية تحمى المجتمع من جماعات التطرف والتكفير

أبوالعزائم: الأعلى للصوفية يدرس ملفات الطرق الجديدة 

 

فى السياق ذاته، قال الدكتور علاء الدين ماضى أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للصوفي، إن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يقف على مسافة واحدة من جميع الطرق الجديدة، وهذه الطرق لازالت تحت التأسيس، حيث يتم حاليا فى المجلس الأعلى للصوفية دراسة كافة الملفات الخاصة بهذه الطرق، بحيث إنه اذا استوفت الطرق المتقدمة شروط الاعتماد سيتم اعتمادها، كما أن المجلس وأعضاءه يرحبون بأى طريقة صوفية جديدة ما دام يتوافر فيها شروط الالتحاق بالمؤسسة الصوفية المصرية.

                                 

عضو الأعلى للصوفية: زيادة عدد الطرق فى مصر ظاهرة صحية 

 

وتابع "أبوالعزائم" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"  قائلا: المجلس الأعلى للصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، يعمل بتأن من أجل بحث وفحص أوراق الطرق الصوفية الجديدة، خاصة أن "الطرق الصوفية فى مصر" هى مدارس دينية تهدف لنشر الوسطية والاعتدال والمنهج الإسلامى الصحيح، لذلك كان لزاما علينا جميعا فحص أى طريقة  صوفية جديدة تتقدم بأوراق اعتمادها، حتى يكون الاختيار موفقا.

 

وأوضح "أبوالعزائم" أن ظاهرة زيادة الطرق الصوفية فى المجتمع المصرى ظاهرة صحية، تثبت أن التصوف منهج صحيح، حيث يزيد عدد أتباع مريدى الطرق الصوفية كل عام، أضعافا مضاعفة ما يؤكد أن الناس تنتهج الفكر الإسلامى الوسطى.

تضم 3ملايين مريد 10 طرق صوفية تتقدم أوراق اعتمادها

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