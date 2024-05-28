الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأونروا": لا مناطق آمنة تؤوى آلاف النازحين مع تقدم الدبابات الإسرائيلية فى رفح

الأونروا
الأونروا

قال عدنان أبوحسنة، الناطق باسم أونروا، إن أكثر من مليون فلسطيني نزحوا من رفح باتجاه منطقة المواصي في خان يونس، منوهًا بأنه لا مناطق آمنة تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين مع تقدم جيش الاحتلال بدباباته.

 

ما يحدث في رفح الفلسطينية سيدفع بالعمليات الإغاثية والإنسانية إلى الانهيار

وأضاف أبوحسنة، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في رفح الفلسطينية سيدفع بالعمليات الإغاثية والإنسانية إلى الانهيار، كما أنشأنا أكثر من 105 نقاط طبية في المواصي وخان يونس ورفح لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

 

191 من موظفينا قتلوا في الحرب بغزة 

وأوضح الناطق باسم أونروا، أن 191 من موظفينا قتلوا في الحرب بغزة، و169 مبنى ومنشأة دمرت و430 نازحًا قتلوا خلال قصف مراكز الإيواء الأممية.

وتابع: لسنا قادرين على تلبية الاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني جراء نقص المساعدات بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن العيادات الطبية التابعة للوكالة تستقبل نحو 600 ألف فلسطيني شهريًا.

أونروا تقدم جيش الاحتلال بدباباته لا مناطق آمنة تؤوي آلاف النازحين آلاف النازحين لا مناطق آمنة لا مناطق آمنة في القطاع

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