بالتقديرات وليس الدرجات.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم بعد ظهورها في مختلف المحافظات في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى الروابط المتاحة للاستعلام عن نتيجةالصف الخامس الابتدائي من المحافظات التي أعلنت عنها بالفعل.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي القاهرة

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي لامتحانات نهاية العام الدراسي من بوابة التعليم الاساسي الخاصة بمحافظة القاهرة اضغط هنا

ثم كتابة الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد الخاصة به

اختيار المرحلة الدراسية: الابتدائية

اختيار العام الدراسي 2023-2024

اختيار الفصل الدراسي: الثاني

اختيار الصف الدراسي: الخامس

الضغط على اعرض النتيجة كي يمكنك الاطلاع على نتيجة الصف الخامس الابتدائي في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

نتيجة خامسة ابتدائي محافظة الجيزة

يمكن الاستعلام عن نتيجة خامسة ابتدائي من خلال بوابة محافظة الجيزة اضغط هنا

اختيار ايقونة نتيجة سنوات النقل

اختيار المرحلة الدراسية: الابتدائية

اختيار الصف الدراسي: الخامس

اكتب الرقم القومي الخاص بالطالب من شهادة ميلاده

ثم اضغط على ايقونة اظهر النتيجة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 بالتقديرات

مع العلم أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي تظهر بالتقديرات والألوان حيث يشير كل لون لنتيجة الطالب بالنسبة المئوية التي حصدها خلال امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024

فاللون الأزرق يوضح أن الطالب نسب تقديره ف الامتحان تتراوح من 85 إلى 100%، وأن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة.

أما اللون الأخضر يوضح ان الطالب قد حصد مجموع نسبته من 65 لأقل من 85%، ويعني أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وتكون نسبتها

أما اللون الأصفر يوضح أن الطالب قد حصل على مجموع نسبته يتراوح من 50 لأقل من 65%، وأن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم ويأتي تقييمه

واللون الأخير هو اللون الأحمر ويكون تقييم الطالب فيه من 1 لأقل من 50% ويعني أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الدعم.