خبير علاقات دولية: طفرة فى العلاقات المصرية الصينية بعهد الرئيس السيسى

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة ودفعة كبيرة مكنتها من تحقيق دفعة قوية في الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي مرت عليها 10 سنوات، لافتًا إلى أن كل هذه النجاحات في العلاقات المصرية الصينية بدأت منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

الدبلوماسية الرئاسية

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مستوى الرسائل الدولية الخارجية والنجاحات التي تحققت في الشراكة مع الصين، يؤكدان الرؤية الاستراتيجية والجهود المتواصلة التي لا تهدأ، والتي تعتبر من سمات الدبلوماسية الرئاسية، بالإضافة إلى أنها تهتم بوضع التصور والرؤية والاستمرارية، ومتابعة ما تم إنجازه للبناء عليه.

مصر تسعى لتحقيق مزيد من النجاحات في العلاقات المشتركة مع الصين

وأشار "البرديسي" إلى أن مصر تسعى لتحقيق مزيد من النجاحات في العلاقات المشتركة مع الصين بالاهتمام بالوعي بالملفات الخارجية والتعاون مع الدول الأجنبية.