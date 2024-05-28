في ختام دروة "صناعة القرار".. محافظ مطروح يكرم ممثلي الإدارات القانونية

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمستشار يحيى الحوفي، رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات الدورة التدريبية "صناعة القرار وتنمية المهارات القانونية"، والتي تم تنفيذها لـ60 متدربا من مختلف الإدارات القانونية بمحافظة مطروح، بمكتبة مصر العامة بمطروح، بحضور عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة بمطروح.

وكرم محافظ مطروح ورئيس هيئة قضايا الدولة، عدد من المستشارين التابعين لهيئة قضايا الدولة والمشرفين على الدورة التدريبية، بالإضافة إلى تكريم ممثلي الإدارات القانونية الملتحقين بالدورة.

الحفاظ على المال العام



وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير للمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وللمستشارين المشاركين على جهودهم المبذولة سواء في المحاضرات أو في إعداد وتنظيم الدورة التدريبية وتحقيق الاستفادة منها، لمواكبة قدرات العاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والجهات الحكومية بما يتم من مستجدات قانونية وتشريعية جديدة، وبما يحقق توحيد المفاهيم القانونية لمي جميع الجهات على على تحسين وتيسير أسلوب العمل ويسهم في تقليل الوقت والجهد مع على على المال العام والمصلحة العامة.

أكد المحافظ متابعته لأعمال الدورة على على مدار ثلاثة أيام، مرحبا بتكرار هذه الدورة التدريبية الهامة وتحقيق العاملين المستهدفين منها أقصى استفادة تعود على على أعمالهم الوظيفية، مشيدا بأهمية التواصل والتفاعل من خلال إنشاء مجموعة الواتس على على جميع الاستفسارات والتساؤلات للمتدربين والتفاعل مع كل جديد.

مختلف الإدارات القانونية

من جهته، أوضح المستشار محمود عمران، المنسق العام للدورة التدريبية، أنه جرى عقد الدورة التدريبية في مكتبة مصر العامة في مطروح لمدة 3 أيام متتالية، إذ أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية لتدريب العاملين في مختلف الإدارات القانونية.

أوضح أنه تم تدريب العاملين وتطوير وبناء وتحديث أساليب العمل حيث تميزت هذه الدورة بمواد علمية وقانونية بالغة الأهمية حيث شارك بها نخبة متميزة من مستشاري هيئة قضايا الدولة ممن يتميزون بأعلى مستوى من الخبرة والكفاءة القانونية والعملية بمشاركة ودعم المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة برئاسة المستشار هاني محمد.

1000261113

1000261112

1000261111

1000261108

1000261109

1000261110

1000261107

1000261106

1000261105

1000261104

1000261103

1000261102

1000261099

1000261100

1000261101

1000261098

1000261094

1000261090

1000261086

1000261078

1000261070

1000261074

1000261062

1000261058

1000261054

1000261066

1000261046

1000261034

1000261038

1000261026

1000261042

1000261002

1000261010

1000260998

1000260994

1000261014

1000260982

1000260978

1000260970

1000260958

1000260962

1000260966

1000260950

1000260946

1000260511

1000260509