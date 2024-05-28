الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ختام دروة "صناعة القرار".. محافظ مطروح يكرم ممثلي الإدارات القانونية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمستشار يحيى الحوفي، رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات الدورة التدريبية "صناعة القرار وتنمية المهارات القانونية"، والتي تم تنفيذها لـ60 متدربا من مختلف الإدارات القانونية بمحافظة مطروح، بمكتبة مصر العامة بمطروح، بحضور عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة بمطروح.

وكرم محافظ مطروح ورئيس هيئة قضايا الدولة، عدد من المستشارين التابعين لهيئة قضايا الدولة والمشرفين على الدورة التدريبية، بالإضافة إلى تكريم ممثلي الإدارات القانونية الملتحقين بالدورة.

الحفاظ على المال العام


وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير للمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وللمستشارين المشاركين على جهودهم المبذولة سواء في المحاضرات أو في إعداد وتنظيم الدورة التدريبية وتحقيق الاستفادة منها، لمواكبة قدرات العاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والجهات الحكومية بما يتم من مستجدات قانونية وتشريعية جديدة، وبما يحقق توحيد المفاهيم القانونية لمي جميع الجهات على على تحسين وتيسير أسلوب العمل ويسهم في تقليل الوقت والجهد مع على على المال العام والمصلحة العامة.

أكد المحافظ متابعته لأعمال الدورة على على مدار ثلاثة أيام، مرحبا بتكرار هذه الدورة التدريبية الهامة وتحقيق العاملين المستهدفين منها أقصى استفادة تعود على على أعمالهم الوظيفية، مشيدا بأهمية التواصل والتفاعل من خلال إنشاء مجموعة الواتس على على جميع الاستفسارات والتساؤلات للمتدربين والتفاعل مع كل جديد.

 مختلف الإدارات القانونية

من جهته، أوضح المستشار محمود عمران، المنسق العام للدورة التدريبية، أنه جرى عقد الدورة التدريبية في مكتبة مصر العامة في مطروح لمدة 3 أيام متتالية، إذ أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية لتدريب العاملين في مختلف الإدارات القانونية.

أوضح أنه تم تدريب العاملين وتطوير وبناء وتحديث أساليب العمل حيث تميزت هذه الدورة بمواد علمية وقانونية بالغة الأهمية حيث شارك بها نخبة متميزة من مستشاري هيئة قضايا الدولة ممن يتميزون بأعلى مستوى من الخبرة والكفاءة القانونية والعملية بمشاركة ودعم المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة برئاسة المستشار هاني محمد.

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محافظ مطروح رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح مطروح صناعة القرار تنمية المهارات القانونية

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