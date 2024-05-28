رئيس "أبي قير للصناعات الهندسية" يشدد على الالتزام بتوقيتات إنهاء المشروعات

قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إن المهندس محمد سعيد الخراشي، رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ عقد اجتماع داخل مقر الشركة بمحافظة الإسكندرية مع عدد من العاملين من مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور قيادات الشركة من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان، وصرّح المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين، لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع.

-الحرص على التكاتف معًا والعمل كأسرة واحدة ونبذ الخلافات

أشار بكر إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 10 الحربي) استهل اللقاء بكلمة افتتاحية نقل خلالها تحيات وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين وتوجيهاته بضرورة الحرص على التكاتف معًا والعمل كأسرة واحدة ونبذ الخلافات الشخصية للنهوض بالشركة وتحقيق معدلات أفضل من الإنتاج، مع الحرص الشديد في تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتم الإشارة إلى حوكمة جميع الإجراءات للقطاعات والإدارات العامة لترشيد المصروفات، كما تم الإشارة إلى حرص الشركة على تنفيذ توجيهات الوزير "محمد صلاح" بدراسة الأفكار البحثية المقدمة من العاملين والخاصة بتطوير المنتجات أو إدخال منتجات جديدة.

-استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مشددًا على وجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء كل المشروعات التي يتم تنفيذها، موجهًا بضرورة الالتزام بإرتداء مهمات الأمان وإتباع إجراءات الصحة المهنية للحفاظ على سلامة العامل الذي يعد رأس مال الشركة، ومشجعًا العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل، لافتًا إلى أنه سيتم الحرص دومًا على مكافأة العاملين المتميزين فى عملهم ومجازاة العامل المتقاعس عن تنفيذ عمله بالشكل المطلوب، وحرص "الخراشي" على الاستماع إلى مطالب العاملين ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، ووجه بدراسة المطالب والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء بواسطة المختصين، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لتلقي أي شكوى أو مقترح.