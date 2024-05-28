المخرج محمد فاضل يحصل على جائزة النيل للفنون

فاز المخرج الكبير محمد فاضل ، بجائزة النيل للفنون، والتي تمنح ضمن جوائز الدولة للعام 2024، وقدرها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

محطات في حياة المخرج محمد فاضل

ولد المخرج محمد فاضل في مدينة الإسكندرية عام 1938 وتخرج من كلية الزراعة. في المرحلة الثانوية كون فرقة مسرحية مع مجموعة من زملائه وكانوا يعرضون أعمالهم في الملاجئ.

وكان أول أعمال محمد فاضل الدرامية المسلسل الشهير “القاهرة والناس”، والذي عرض لأول مرة في العام 1972 والذى لاقي نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

كون محمد فاضل ثنائيًا فنيًا مع الكاتب السيناريست أسامة أنور عكاشة، فقدما معًا عدة مسلسلات من بينها: أبنائي الأعزاء شكرًا عام 1979 مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي وباقة من النجوم ــ وقال البحر عام 1982 وقام ببطولته جميل راتب وعزت العلايلي ــ أبو العلا البشري بجزئيه 1985- 1996 بطولة الفنان الراحل محمود مرسي والذي قدم معه أيضا مسلسل عصفور النار 1987 ــ الراية البيضا ــ 1988 ــ أنا وأنت وبابا في المشمش ــ 1989 ــ النوة 1991.

المخرج محمد فاضل، يعد من أشهر مخرجي الدراما المصرية، حيث قدم للتلفزيون المصري العشرات من أشهر المسلسلات خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، والتي عاشت في وجدان المشاهد المصري.

ومن بين أعمال المخرج محمد فاضل في الدراما التلفزيونية نذكر على سبيل المثال لا الحصر، مسلسلات: "وقال البحر ــ سكة الهلالي ــ السائرون نياما، للعدالة وجوه كثيرة ــ لدواعي أمنية ــ العائلة والناس ــ أبو العلا البشري ــ النوة ــ ومازال النيل يجري ــ الراية البيضا ــ أنا وأنت وبابا في المشمش ــ عصفور النار ــ نوادر جحا المصري ــ ليلة القبض على فاطمة ــ أحلام الفتي الطائر ــ أبنائي الأعزاء.. شكرًا ــ الشارع الجديد" ــ وغيرها العديد من أجمل أعمال الدراما المصرية.

أما في مجال الإخراج السينمائي، فقد قدم المخرج محمد فاضل باقة من أبرز الأفلام السينمائية من بينها: "حب في الزنزانة مع الفنانة سعاد حسني وعادل إمام ــ ناصر 56 للنجم الكبير أحمد زكي، فضلا عن أفلام، طالع النخل ــ كوكب الشرق ــ شقة في وسط البلد ـــ الاستعراض الأخير ــاتنين واحد صفر".