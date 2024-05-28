"القاهرة الإخبارية": إدخال 187 شاحنة من المساعدات وشاحنات سولار اليوم

قال مراسل القاهرة الإخبارية من رفح المصرية، رمضان المطعني، إن هناك جهودا مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، بشكل مستمر حيث دخلت اليوم قرابة 187 شاحنة من معبر كرم أبوسالم.

وأوضح، أنه في اليوم الأول والثاني رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم عبور أى من هذه الشاحنات، ولكن اليوم حتى هذه اللحظة عبرت الشاحنات الخاصة بالوقود إلى الجانب الآخر ولم تتواجد أى أخبار حتى اللحظة عن رفضها أو قبولها.

قصف إسرائيلى عشوائى مكثف فى المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية

فيما أشار إلى أنه منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الآن وهناك قصف إسرائيلي عشوائي مكثف وكذلك القصف المدفعي والغارات الجوية المتتالية في المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية وتحديدا في منطقة تل السلطان والحي السعودي وعدد من الأحياء الأخرى التي يتركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

آخر مستجدات الأوضاع فى غزة

وتابع أن بعض آليات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تعتلي تلة وعدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية تستهدف المناطق السكنية والأبراج السكنية، موضحا أن المواطنين النازحين من هذه المناطق تحوم فوقهم طائرات مسيرة، مؤكدا أن القصف العشوائي أدى إلى سقوط أكثر من 16 شهيدا حتى الآن وعشرات الجرحى.

وأضاف أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني عاجزة عن الوصول للمناطق المنكوبة لانتشال الجثامين والتي يمنعها جيش الاحتلال الإسرائيلي..