خبير اقتصادى: تبادل تجارى كبير مع بكين.. والصين تعتبر مصر بوابة إفريقيا

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية الصينية تاريخية، ومصر من أوائل الدول التي اعترفت بالصين بمجرد نشأتها، وهناك تعاون تاريخي بين البلدين وهناك دفعة اقتصادية كبيرة في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تبادل الاستثمارات بين البلدين شهد دفعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ومنذ تولي الرئيس السيسي، معلقًا: أن الرئيس يمد أذرعه للشرق والغرب، وهو ما نتج عنه تطور كبير في العلاقات المصرية الصينية.

العلاقات المصرية الصينية

وأشار إلى أن الصين تعتبر مصر بوابة إفريقيا وأيضًا مصر يهمها تعزيز العلاقات المشتركة مع الصين باعتبارها من الاقتصادات المؤثرة عالميًا، موضحًا أن هناك تعاونًا بين مصر والصين في المشروعات التنموية الجديدة التي تنفذها مصر في مختلف القطاعات.