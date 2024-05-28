الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بريطانيا تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق سريع وشامل بشأن محرقة خيام النازحين برفح

محرقة خيام النازحين
محرقة خيام النازحين برفح

وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، مشاهد محرقة خيام النازحين في رفح التي أعقبت الغارات الجوية الإسرائيلية نهاية هذا الأسبوع بأنها "مؤلمة للغاية"، ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف من قبل جيش الاحتلال.

وأضاف كاميرون على موقع "إكس": "نحن بحاجة ماسة إلى اتفاق لإخراج الرهائن ومساعدتهم، مع وقف القتال للسماح بالعمل نحو وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد"، حسب صحيفة الجارديان.

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خبراء فلسطينيون: مجزرة رفح يجب أن تكون نقطة فاصلة لوقف العدوان الإسرائيلي

وتقصف إسرائيل رفح بغارات جوية ونيران الدبابات اليوم، وتواصل هجومها على الرغم من الإدانة الدولية للهجوم الذي أدى إلى اندلاع حريق في مخيم للنازحين، مما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أوائل مايو الجاري عملية في رفح تحت ذريعة أنها عملية محدودة لقتل مقاتلين وتفكيك البنية التحتية التي تستخدمها حماس. وطلب من المدنيين التوجه إلى "منطقة إنسانية موسعة" على بعد نحو 20 كيلومترًا.

محرقة خيام النازحين جريمة حرب فزعت العالم

واستشهد ما لا يقل عن 45 شخصًا، بينهم العديد من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 200 آخرين في قصف جوي شنته الدولة اليهودية في وقت متأخر من يوم الأحد على مخيم النازحين شمال غرب رفح، ما تسبب في نشوب حريق كبير في خيام النازحين.

كما أدت الغارات الإسرائيلية خلال ليل أمس الإثنين، إلى استشهاد ما مجموعه 16 شخصًا في حي تل السلطان شمال غرب رفح وهى نفس المنطقة التي وقعت فيها مجزرة الإثنين، وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وفي حصيلة غير نهائية، استشهد أكثر من 36096 فلسطينيًا وأصيب 81136 شخصًا آخر منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة منذ السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء.

ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطانى رفح محرقة خيام النازحين جيش الاحتلال الإسرائيل

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