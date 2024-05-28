محافظ الوادي الجديد يتابع إحلال مسجد وإنشاء ممشى بحي الأمل

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، أعمال إحلال وتجديد مسجد فجر الإسلام بحي الأمل بمدينة الخارجة، يرافقهما السيد جهاد متولي رئيس المركز والشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإحلال وتجديد عدد من المساجد، حيث تشمل أعمال التجديد توسعة صحن المسجد ليسع ٣٥٠ مصلى، وإنشاء جميعة فجر الإسلام بالطابق الثاني بالمبنى الملحق بالمسجد.

كما تفقد الزملوط أعمال إنشاء ممشى بحي الأمل، لتوفير متنفس حضاري لأهالي الحي وإضفاء مظهر جمالي، موجهًا بإنشاء مطبات صناعية بالطريق المجاور؛ حفاظًا على سلامة رواد الممشى.

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بتشطيبات نادي "الهجن "و العاصمة الإدارية

تفقد محافظ الوادي الجديد، نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

وتابع سير العمل بإنشاءات القرية التراثية المُلحقة بالنادي، والتي تضم فندق بيئي ومعارض لبيع التمور والصناعات اليدوية، موجهًا بسرعة استكمال تركيب الإنترلوك وإنشاء مناطق جلوس مخصصة للزوار على الطراز الواحاتي البيئي.

من ناحية أخرى، تفقد خلال جولته سير العمل بالتشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة. ووجّه بتجهيز وإنشاء مهبط للطائرات وإنشاء سور يحيط بمحطة الطاقة الشمسية مع مراعاة التوسعات المستقبلية المحتملة بها.

محافظ الوادي الجديد يتفقد وحدتي" تعبئة المواد الغذائية" و" المركبات الثقيلة "

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، وحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية بمدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وتابع أعمال رفع كفاءة مقر الوحدة وتجهيزها وفقًا للمواصفات اللازمة، موجهًا بسرعة تركيب وتشغيل المعدات وتعبئة كميات السكر المتاح لطرحها بمنافذ السلع التموينية.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ سير العمل بالوحدة المركزية للمركبات والمعدات الثقيلة، موجهًا بالاستغلال الأمثل للمركبات الموجودة وإجراء الصيانة الدورية؛ لضمان كفاءة عملها وجاهزيتها لأي طوارئ.