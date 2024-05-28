الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد ناير: "واتش ات" منحتني الفرصة بإخراج وتأليف مسلسل دواعي السفر (خاص)

دواعي السفر
دواعي السفر

أعرب محمد ناير، مؤلف ومخرج العمل، عن سعادته بتصدر مسلسل "دواعي السفر"، للفنان أمير عيد، محركات التواصل الاجتماعي، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد عرض أول 4 حلقات منه حتى الآن، عبر المنصة الرقمية WATCH IT، موجهًا الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنصة الرقمية لمنحه الفرصة للعمل على مسلسل دواعي السفر.

وتابع ناير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هذه المرة الأولى التي أخوض فيها تجربة الإخراج، وثقة جهة الإنتاج فيا إني أخرج أول عمل فني كان  risk منهم، لكن الإيمان بيّ وبفكرة المسلسل ساهم في سهولة وتسلسل الفكرة لتخرج للنور"، لافتًة إلى أنه فكرة دواعي السفر مختلفة والإخراج كان أيضًا لا بد أن برؤية خاصة.

وأضاف: "أثناء كتابتي على الورق قصة العمل وكنت اري الكادرات وكيف ستكون، وهذا ما دفعني لإخراجه بجانب التأليف، لتعد هذه التجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لي جدًا".

وعن سبب تسمية العمل الفني بهذا الاسم، أضاف: "قصة العمل تدور حوّل إبراهيم الذي يخلق عالمًا وهميًا، لكن تنقلب حياته، فيسعى لتحقيق للتغيير بمساعدة جاره الشاب علي، ويلتقون بعدد من الأحداث من خلال السفر والرحلة وما يستعمله أبطال العمل الفني خلال الرحلة التي يخوضها الفنانين".

وأضاف: "تربطني علاقة صداقة قوية بيني وبين الفنانين على مدار 20 عاما، ومن بينهم الفنان أمير عيد الذي أشارك معه بعد نجاح تجربتنا في ريفو، وانا بحاول أفصل بين كوني مؤلف ومخرج، وأنا أري أن التأليف هو الأصعب بمراحل عن الإخراج، ولكن الإخراج تجربة ممتعة تجعلك تنفذ رؤيتك الفنية المكتوبة في الورق على أرض الواقع".

غدًا.. "Watch it" تطرح حلقتين جديدتين من مسلسل دواعى السفر

لماذا تصدر مسلسل دواعي السفر الأعلى بحثا في منصة واتش ات؟

Watch it تطرح الحلقتين الثالثة والرابعة من "دواعي السفر"

دواعي السفر يحقق نجاح كبير عبر wATCH IT

وحقق مسلسل "دواعي السفر" نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرض أولى حلقاته على منصة watch it في 15 مايو الجاري، وتصدر مسلسل “دواعي السفر” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it. 

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل “دواعي السفر”، بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

دواعي السفر يحقق نجاح كبير عبر wATCH IT watch it محمد ناير مسلسل دواعي السفر دواعى السفر

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