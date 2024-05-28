الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على 500 أسرة بالمنوفية

جانب من معرض الملابس
جانب من معرض الملابس الجديدة

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم معرض جديد بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا على عدد (500) أسرة من أبناء قرى سنتريس وسهواج وكفر أبورقبة وطهواة وشعشاع بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، ذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى. 

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، مؤكدًا أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال البهجة على قلوبهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية بالمنوفية، بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة والقاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

محافظة المنوفية 500 مستفيد من المعرض معارض ملابس جديده للأسر الأولى بالرعاية تضامن المنوفية جمعية الأورمان

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