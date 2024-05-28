الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيرلندا: نعلن الاعتراف رسميًا بفلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها

أيرلندا
أيرلندا

أعلنت الحكومة الأيرلندية، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله، لافتة إلى أنه سيتم تعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

نقاش مهم حول فرض عقوبات على إسرائيل

قال وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى نقاشًا مهمًا حول فرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وأضاف "مارتن"، عقب انعقاد مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي: هناك إجماع واضح للغاية، حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية، وأنه للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، وبطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات.

وتابع: هناك الكثير من القلق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.

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