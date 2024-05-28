الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد محسن يهاجم السوشيال ميديا: "سلاح فتاك احذروه"

محمد محسن
محمد محسن

انتقد الفنان محمد محسن تعاطي المجتمع في الفترة الأخيرة مع مواقع السوشيال ميديا، واستيقائهم المعلومات من خلالها، وذلك عبر منشور كتبه على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

وكتب "محسن" على حسابه الشخصي عبر إكس: "كل ما الوقت بيعدي بحس إني كنت صح لما خدت قرار من فترة طويلة جدًا إني أخفف من ظهوري على السوشيال ميديا واقلل من استخدامها وتواجدها في حياتي".

أضاف محسن: "الأحداث الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الإنسان العاقل لا يمكن بأي حال من الأحوال تكون السوشيال ميديا هى مصدر معرفته الوحيد بالأخبار والأحداث العامة، ولا ينفع تكون المصدر الوحيد لتعليمه وتطوره وتثقيفه".

استكمل: "السوشيال ميديا سلاح جديد ذو حدين سهل جدًا يجرحك دون ما تشعر، وهو جزء لا يتجزأ من أسلحة الحروب اللي دايرة في الكوكب.. السوشيال ميديا سلاح فتاك احذروه!".

 

الفنان محمد محسن سوشيال ميديا سلاح حروب

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