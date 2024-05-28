الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطران طنطا يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لبطريرك الروم الأرثوذكس

الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا

كشف الأنبا نيقولا  مطران طنطا للروم الأرثوذكس في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن أخر مستجدات الحالة الصحية لبطريرك الروم الأرثوذكس عقب إجراءه عملية جراحية.

وأعلن الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس منذ قليل، أن البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس أجرى العملية الجراحية تركيب ركبة بنجاح. 

وتابع في بيان له وقد غادر المستشفى في أثينا وسافر إلى جزيرة كريت مسقط رأسه وهو يخضع الآن إلى العلاج الطبيعي، مختتمًا:نحمد الله على سلامة غبطته، ومتمنين له الشفاء التام والعودة سالمًا إلى رعيته.

عملية جراحية

وقال المتروبوليت نقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس والمفوض البطريركي لشؤون الناطقين بالعربية في وقت سابق، إن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني خضع لعملية جراحية لتركيب ركبة في مستشفى باليونان.

وأضاف: نصلي إلى الله أن يسكب عليه عقاقير رحمته ويُنعم عليه بالشفاء العاجل لعودته قريبًا سالمًا مُعافًا إلى مقر بطريركيته في الإسكندرية وإلى مُحبيه أبناء الرعية من يونانيين ومصريين والناطقين بالعربية في شمال أفريقيا وأفارقة وسط وجنوب أفريقيا وسائر مناطقها.

الانبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس بطريرك الروم الارثوذكس عملية جراحية البابا ثيودروس الثاني

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