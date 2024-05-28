وزير العدل بجنوب إفريقيا يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة

أدان رونالد لامولا، وزير العدل بجنوب إفريقيا، العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلًا: سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل إذا لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية.

العمليات العسكرية الإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا للقرارات الأممية

ونوه "لامولا"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا للقرارات الأممية.

يجب ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل

وأوضح وزير العدل بجنوب إفريقيا، أنه تجب ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل حتى تلتزم قرارات محكمة العدل الدولية وتوقف عملياتها العسكرية.

وتابع: على المنظمات الأممية ممارسة الضغوط على الاحتلال، وتجب معاقبة إسرائيل بالعزلة الدولية.