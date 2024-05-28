كاتب صحفي: 1500 مقترح على طاولة"الحوار الوطني" والاجتماعات بلغت 347 ساعة

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن القيادة السياسية رأت أن أعبائها أكثر من أن يتحملها قيادة واحدة، لذلك فكل مصر مدعوة لمناقشة قضاياها في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، يتم مناقشتها بكافة تفاصيلها، حتى تم الوصول إلى 1500 مقترح، عبر 74 جلسة منها 16 جلسة مغلقة، وذلك بتواجد أكثر من 2630 متحدثا، وبمشاركة أكثر من 65 حزبا في الاجتماعات بمعدل 347 ساعة عمل للاجتماعات العامة.

إدخال موضوعات الأمن القومي ضمن مناقشات "الحوار الوطني"

وأوضح الكاتب الصحفي، أن كل هذه الاجتماعات والقضايا المطروحة في المحاور الثلاثة يجب أن ترفع إلى الحكومة لمناقشتها من ثم إرسالها إلى الرئيس السيسي لإقرارها إذ لم تتعارض مع الدساتير، مشددا علي آن الآوان أن نرى هذه المقترحات قد أخذت طريقتها إلى التنفيذ.