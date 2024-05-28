الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: 1500 مقترح على طاولة"الحوار الوطني" والاجتماعات بلغت 347 ساعة

أحمد رفعت، الكاتب
أحمد رفعت، الكاتب الصحفي

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن القيادة السياسية رأت أن أعبائها أكثر من أن يتحملها قيادة واحدة، لذلك فكل مصر مدعوة لمناقشة قضاياها في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، يتم مناقشتها بكافة تفاصيلها، حتى تم الوصول إلى 1500 مقترح، عبر 74 جلسة منها 16 جلسة مغلقة، وذلك بتواجد أكثر من 2630 متحدثا، وبمشاركة أكثر من 65 حزبا في الاجتماعات بمعدل 347 ساعة عمل للاجتماعات العامة.

إدخال موضوعات الأمن القومي ضمن مناقشات "الحوار الوطني"

وأوضح الكاتب الصحفي، أن  كل هذه الاجتماعات والقضايا المطروحة في المحاور الثلاثة يجب أن ترفع إلى الحكومة لمناقشتها من ثم إرسالها إلى الرئيس السيسي لإقرارها إذ لم تتعارض مع الدساتير، مشددا علي آن الآوان أن نرى هذه المقترحات قد أخذت طريقتها إلى التنفيذ.

 

كاتب صحفي 347 ساعة جلسات الحوار الوطني 1500 مقترح القيادة السياسية

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس أمناء الحوار الوطنى

نسرين أسامة أنور عكاشة تكشف لـ"dmc" أهم الأسرار فى حياة والدها

الأرصاد: الأجواء ستكون ربيعية خلال الأيام المقبلة

باحثة "المصري للفكر": مصر تسعى لحل الأزمة في غزة بتحركات في مسارات عدة

خبير السياسات الدولية: حضور وفود من الكونجرس يؤكد اتجاه أمريكا نحو بلورة رؤية السيسي خلال الأزمة الطاحنة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 36050 شهيدًا وإصابة 81026

"مجزرة الخيام".. ماكرون: الوضع فى رفح أصبح لا يُطاق

شكرى: مجزرة رفح انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية الصادرة عن "العدل الدولية"

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل| قمة الزمالك وأخرى بالسوبر .. ماذا ينتظر الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال ؟

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة