الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل المنطقة يجتمع بمديري المراحل التعليمية استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، بتكليف من الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اجتماعًا بمديري المراحل التعليمية، لبحث آخر الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023- 2024، والمقرر انطلاقها السبت المقبل.

المتابعة الميدانية لمقار اللجان

وتناول الإجتماع التأكيد على ضرورة المتابعات الميدانية لمقار اللجان، والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة بها، وتوفير المقاعد ووسائل التهوية الجيدة للطلاب، وتذليل كافة العقبات بالمقار.

توثيق الإختبارات الشفوية

كما تم مناقشة استعدادات منظومة توثيق الإختبارات الشفوية، والتأكيد على سلامة الأجهزة وعملها بشكل جيد، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية.

وفي سياق آخر، كان قد اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومنسق المبادرة أحمد الحفيان، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، وسيد علي، مشرف الإدارات التعليمية للمشروع.

مبادرة براعم مصر الرقمية

تناول اللقاء استعدادات المنطقة لتنفيذ مبادرة براعم مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، والذي ينفذهما الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المنطقة لخطة المنسقين واستعدادهم للمشروع، وأشاد بجهودهم المبذولة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للمشاركة، والحرص على إتمام اعمال التسجيل للطلاب، والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التى تساهم فى  إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدا على دعمه الكامل لهم، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

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