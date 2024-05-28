مدير التشغيل يكشف تفاصيل الخدمات الطبية بمستشفى "حروق أهل مصر"

قال الدكتور رفعت عبد المقصود، رئيس قطاع التشغيل بمستشفى حروق أهل مصر، إن مستشفى حروق أهل مصر هو أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا مقام على مساحة أكثر من 45 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 200 سرير بينهم 50 سرير تم افتتاحها كمرحلة أولى، ويقدم خدمات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل لمصابي الحروق الحادة والمزمنة بالإضافة إلى تأهيل ذويهم أيضًا.

أضاف عبد المقصود، خلال جولة تفقدية للصحفيين بمستشفى حروق أهل مصر، إن المستشفى المقسم إلى 6 طوابق منهم طابقين تحت الأرض احدهم يستخدم لتقديم الخدمات المعاونة، وتضم المستشفى قسم للطوارئ مجهز لاستقبال 30 مصابًا في نفس الوقت، بالإضافة إلى وحدات عناية مركزة لمختلف الأعمار والتي يبلغ عددها أكثر 30 وحدة من بينهم 8 وحدات للأطفال كما يضم المستشفى عدد من الحاضنات ومركز التأهيل البدني، وقسم للبحث العلمي والبحوث الاجتماعية، وقسم مكافحة العدوى، وقسم التغذية، وقسم إدارة الألم وتخفيفه.

أشار إلى أن من الهدف من قسم الطوارى هو إنقاذ حياة المواطنين، حيث يتم توجيه الحالات الحرجة للإنعاش ويتم تحويل الحالات الأقل خطورة يتوجه لغرفة الغسيل حيث أن مريض الحروق يفقد الكثير من السوائل، ويكون الأكثر عرضه للجفاف أو العدوى.

غرف عزل للحالات التى تعانى من العدوى

وأضاف رئيس قطاع التشغيل بمستشفى حروق أهل مصر، أن هناك غرف عزل للحالات المحولة من خارج المستشفى وتعانى حالة عدوى، حيث يتم عزلة فى غرفة بحمام خاص وغرف ملاحظة للأطفال.

وقال إن مريض الحروق يحتاج بشكل مستمر إلى دم وبلازما بشكل كثيف حيث أن الدم هو الموصل للسوائل، في حين أن المريض يفقد الكثير من السوائل نتيجة للحرق، كما أن هناك قسم خاص بالعيادات خارجية متعددة التخصصات، كتخصصات إضافية لدعم حالة مريض الحروق.

أشار إلى أن معظم المرضى تحتاج لليزر علاج ولذلك تم تخصص وحدة لليزر لعلاج الندبات ما بعد الحروق، كما أن المستشفى تهتم بمكافحة العدوى بأعلى مستوى لإن مريض الحروق أكثر عرضه للتعرف للعدوى بالمستشفى.

وقال إن المستشفى تضم ٣ غرف عمليات بنظام الكبسولة لمنع دخول أو خروج أى عدوى للمريض أو من المريض للخارج مع وجود تعقيم مكثف لتلك الغرف، كما أن هناك قسم للرعاية المركزة للكبار، مدعم بممرين إحدهما للفريق الطبى وأخر للزوار تتيح له رؤية مريض الحروق بدون دخوله الغرفة منعا للعدوى.

أكد أن هناك أسرة خاصة لحالات الحروق بمنطقة الضهر والرقع الجلدية لدى المريض بطريقة تجعل الأسرة جافة ولا تنقل العدوى.