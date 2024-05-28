قمة الدورى والسوبر الأفريقى.. ماذا ينتظر الزمالك بعد الفوز بالكونفيدرالية؟

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من المواجهات الصعبة والقوية، خلال شهر يونيو المقبل، على المستوى المحلي والقاري.

ويأتي ذلك، بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، يوم 19 مايو الجاري، ذهابا والهزيمة بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابا بهدف نظيف.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة محليا وقاريا

الجمعة 14 يونيو المقبل

سيراميكا كليوباترا & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل.

الإثنين 17 يونيو المقبل

الزمالك & المصري البورسعيدي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

حقق النسر البورسعيدي، الفوز بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الجمعة 21 يونيو المقبل

الزمالك & فاركو .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مؤجلات الجولة الثانية عشر بدوري نايل.

«مقصلة التأجيل»

الثلاثاء 25 يونيو المقبل

الأهلي & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل.

حقق الفارس الأبيض الفوز على غريمه التقليدي الأهلي، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

السبت 29 يونيو المقبل

الزمالك & سيراميكا كليوباترا .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل.

تحوم الشكوك حول إقامة مباراتي الزمالك سواء أمام الأهلي أو سيراميكا في موعديهما المحددين سلفا، من قبل رابطة الأندية المحترفة، بسبب تحديد «كاف»، الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، موعدا مبدئيا لإقامة مباراة السوبر الأفريقي، بين الأهلي والزمالك.

يذكر أن اتحاد الكرة، قد أعلن أمس الإثنين، رسميا تاجيل مباراة الفارس الأبيض أمام بروكسي، في دور الـ32 بكأس مصر نسخة الموسم الجديد (2023/2024) لأجل غير مسمى.

وكان من المفترض أن يواجه الزمالك، نظيره بروكسي، مساء الخميس المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الفارس الأبيض، قد نجح في استعادة نغمة الانتصارات مجددا، على حساب الاتحاد السكندري، أمس الإثنين، بهدفين نظيفين، في ختام الجولة الخامسة والعشرون بدوري نايل.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر، بجدول دوري نايل برصيد 28 نقطة من 17 مباراة فقط، بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم.

وما يزال يمتلك الفارس الأبيض، 8 مؤجلات أمام سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة، من الدور الأول، وتحديدا الجولات الـ11 و12 و16 و17.

بينما في الدور الثاني، لديه مؤجلات بيراميدز والمقاولون العرب وإنبي وزد، من الجولات الـ18 و19 و22 و23.