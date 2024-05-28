الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية الأيرلندى: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ناقشوا احتمال فرض عقوبات على إسرائيل

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الأيرلندي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا احتمال فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية، وذلك في نبأ عاجل  أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

بوريل: جميع دول الاتحاد الأوروبى تستأنف تمويلها بالكامل للأونروا

 كان جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي، قد قال أمس الإثنين، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي تستأنف تمويلها بالكامل للأونروا، حسبما أفادت وكالة رويترز. 

وفي وقت سابق قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه "شعر بالرعب من الأخبار الواردة من رفح بشأن الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل العشرات من النازحين، بمن في ذلك الأطفال الصغار". 

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