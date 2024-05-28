كيف تفوق مصطفى شوبير على الشناوى والحضرى فى بطولة واحدة؟

تمكن عصام الحضري، حين كان لاعبا في النادي الأهلي، من الحفاظ على نظافة شباكه في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسمين 2004–2005، و2006–2007، في 10 مباريات لكن ليس بشكل متتالي.

ففي موسم 2004–2005 لم يتغيب الحضري عن الأهلي طوال مشواره في البطولة (14 مباراة)، وبدأها بالحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية منها مباراتي الذهاب والإياب أمام نادي سبورت فيلا الأوغندي في دور الـ32، ومباراة الذهاب في دور الـ16 أمام نادي اتحاد الجزائر، وعاد للحفاظ على نظافة شباكه لكن في 4 مباريات متتالية جميعها في دور المجموعات منها مباراتان أمام نادي كيب تاون سبرز الجنوب إفريقي في الجولتين الثالثة والرابعة، ومباراتان أمام نادي الرجاء الرياضي المغربي في الجولة الأولى، ونادي إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية، وأخيرا حافظ على نظافة شباكه في الـ 3 مباريات الأخيرة وهي مباراتي النهائي أمام نادي النجم الساحلي التونسي، ومباراة الإياب في دور قبل النهائي أمام مواطنه الزمالك.

الحضري في موسم 2006-2007

وفي موسم 2006 – 2007 لم يشارك الحضري سوى في لقاء وحيد ضد نادي الترجي الرياضي التونسي في دور المجموعات، ولم تستقبل شباكه أي هدف في أول لقائين في دور الـ32 ضد نادي هايلاندرز الزيمبابوي كما لم تستقبل شباكه أي هدف في 4 لقاءات متتالية بواقع 3 لقاءات في الجولات الثلاث الأولى في دور المجموعات ضد أندية الهلال السوداني، وأسيك ميموزا من ساحل العاج، والترجي على الترتيب، ولقاء وحيد ضد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي العودة في دور الـ16 كما لم تستقبل شباكه أي هدف في 4 لقاءات أخرى متتالية منها مبارتي الذهاب والعودة في دور الأربعة ضد نادي الاتحاد الليبي، ولقاء الجولة الأخيرة في دور المجموعات ضد أسيك، ولقاء الذهاب في النهائي ضد النجم الساحلي.

مصطفى شوبير في الموسم المنقضي

في حين أن مصطفى شوبير الشهير بـ"أوفا" قد استطاع أن يحمى مرماه من دخول أي هدف في عدد مباريات أقل من الحضري (9 مباريات)، وبالمناسبة هي جميع المباريات التي لعبها في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي إذن يتفوق على الحضري في أن المباريات التسعة جاءت متتالية من بداية مشاركته من الجولة الرابعة في دور المجموعات أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري حتى النهائي أمام الترجي.

أوفا يتفوق على الشناوي

لم يتفوق أوفا على الحضري فقط لكنه تفوق أيضا على حارس مرمى الأهلي الأساسي محمد الشناوي الذي لم تتلق شباكه أي هدف في 8 مباريات من أصل 14 مباراة لعبها في دوري أبطال إفريقيا في موسم 2017 – 2018، وهو الموسم الأكثر مباريات الذي لم تتلق فيه شباكه أي هدف بالإضافة إلى أنه أقل من أوفا أيضا لم تأت بشكل متتالي إذ لم تتلق شباكه أي هدف في مباراة الذهاب في الدور الثاني أمام نادي مونانا الجابوني، ومباراة الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الترجي بالاضافة إلى أن شباكه لم تتلق هدفا في 3 مباريات متتالية جميعها في دور المجموعات، منها مباراتان أمام نادي تاونشيب البوتسواني في الجولتين الثالثة والرابعة، ومباراة الجولة الخامسة أمام الترجي، ومرة أخرى لم تتلق شباكه أي هدف في 3 مباريات منها مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية أمام نادي هوريا الغيني، ومباراة الذهاب في دور نصف النهائي أمام نادي وفاق سطيف الجزائري.

إذن أوفا يتفوق على الحارسين الكبيرين الشناوي والحضري في أنه تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 9 لقاءات متتالية في دوري أبطال إفريقيا.