طالبة بني سويف تحصد المركز الخامس في مسابقة تحدي القراءة العربي

شارك هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، في ختام فعاليات مسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى الجمهورية وإعلان نتيجة المسابقة، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحققت مديرية التربية والتعليم ببني سويف المركز الخامس بفوز الطالبة ريم إيهاب حسن عبد الله، بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات ببا، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وعبر وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بهذا الإنجاز، مقدما التهنئة للطالبة ومتمنيا لها مواصلة التفوق، مؤكدا أن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم وبناء جيل متميز ومبدع قادر على الابتكار في مختلف المجالات تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

أضاف أن مسابقة تحدي القراءة العربي هو أكبر مشروع عربي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي موجها التهنئة لأسرة الطالبة، والشكر والتقدير لقيادات التعليم وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، وحنان فتحي موجه عام المكتبات وأسرة توجيه المكتبات مطالبا ببذل المزيد من الجهود واستمرار التميز وتحقيق الإنجازات في مختلف المسابقات.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء، بمناسبة يوم الطبيب بقاعة مركز المؤتمرات كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن فعاليات احتفال النقابة العامة بيوم الطبيب وإحياء لذكرى إنشاء أول مدرسة للطب في مصر.

وفي كلمته، رحب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من النقابة العامة لأطباء مصر والأساتذة والأكاديميين وعمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، معربا عن سعادته بالتواجد والمشاركة فى هذه الاحتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض، الذي بادر وضحى في ادارة أزمة كورونا، وكان شعارهم الوحدة والتضامن والتعاون من أجل الخروج من الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان.